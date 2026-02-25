Виткофф: никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока украинцы не будут чувствовать, что война может повториться
Киев • УНН
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией не удастся заключить без "позитивных отношений с обеими сторонами". Он отметил, что во время переговоров в Абу-Даби "увидел умеренность со стороны россиян" и что США не являются стороной конфликта, а лишь посредником.
Заключить мирное соглашение между Украиной и Россией никогда не удастся, если не установить "позитивные отношения с обеими сторонами", при этом никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока Украина и украинцы не будут чувствовать, что война может повториться. Об этом во время YES Meeting заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф, сообщает УНН.
Детали
По его словам, во время переговоров в Абу-Даби "была прочная коммуникация", и он "увидел умеренность со стороны россиян".
Мы продолжаем пытаться подтолкнуть стороны, чтобы выяснить, где мы можем в конечном итоге достичь соглашения. Это сложно. Эта зима была тяжелой. Так много людей страдает. Это отчасти то, что движет нами, и я думаю, что это то, что движет президентом Трампом, и почему, хотя он и разочарован, он хотел бы уже увидеть соглашение
Он также отметил, что Вашингтон не является стороной конфликта, поэтому видит себя лишь как посредник.
"Ни разу мы не обращались к украинцам, к их руководству, и не пытались навязать какую-то точку зрения. Мы внимательно слушали руководство Украины, что они могут сделать, что они не могут сделать, какое существует политическое пространство для решения вопроса о территории. … Мы достигли большего прогресса за последние восемь или девять недель, чем за последние четыре года", - резюмировал дипломат.
Напомним
Представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Женеве.
