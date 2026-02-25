$43.300.02
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 11439 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 10861 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 11184 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 11756 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 12944 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 13791 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13000 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 24244 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13698 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Виткофф: никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока украинцы не будут чувствовать, что война может повториться

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией не удастся заключить без "позитивных отношений с обеими сторонами". Он отметил, что во время переговоров в Абу-Даби "увидел умеренность со стороны россиян" и что США не являются стороной конфликта, а лишь посредником.

Виткофф: никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока украинцы не будут чувствовать, что война может повториться

Заключить мирное соглашение между Украиной и Россией никогда не удастся, если не установить "позитивные отношения с обеими сторонами", при этом никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока Украина и украинцы не будут чувствовать, что война может повториться. Об этом во время YES Meeting заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф, сообщает УНН.

Детали

По его словам, во время переговоров в Абу-Даби "была прочная коммуникация", и он "увидел умеренность со стороны россиян".

Мы продолжаем пытаться подтолкнуть стороны, чтобы выяснить, где мы можем в конечном итоге достичь соглашения. Это сложно. Эта зима была тяжелой. Так много людей страдает. Это отчасти то, что движет нами, и я думаю, что это то, что движет президентом Трампом, и почему, хотя он и разочарован, он хотел бы уже увидеть соглашение

- сказал Виткофф.

Он также отметил, что Вашингтон не является стороной конфликта, поэтому видит себя лишь как посредник.

"Ни разу мы не обращались к украинцам, к их руководству, и не пытались навязать какую-то точку зрения. Мы внимательно слушали руководство Украины, что они могут сделать, что они не могут сделать, какое существует политическое пространство для решения вопроса о территории. … Мы достигли большего прогресса за последние восемь или девять недель, чем за последние четыре года", - резюмировал дипломат.

Напомним

Представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Женеве.

Зеленский не знает о планах США закончить войну до 4 июля

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Стив Уиткофф
Украина