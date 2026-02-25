Виткофф: никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока украинцы не будут чувствовать, что война может повториться

Заключить мирное соглашение между Украиной и Россией никогда не удастся, если не установить "позитивные отношения с обеими сторонами", при этом никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока Украина и украинцы не будут чувствовать, что война может повториться. Об этом во время YES Meeting заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Виткофф, сообщает УНН.

По его словам, во время переговоров в Абу-Даби "была прочная коммуникация", и он "увидел умеренность со стороны россиян".

Мы продолжаем пытаться подтолкнуть стороны, чтобы выяснить, где мы можем в конечном итоге достичь соглашения. Это сложно. Эта зима была тяжелой. Так много людей страдает. Это отчасти то, что движет нами, и я думаю, что это то, что движет президентом Трампом, и почему, хотя он и разочарован, он хотел бы уже увидеть соглашение