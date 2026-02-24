Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві
Київ • УНН
Стів Віткофф та Джаред Кушнер проведуть зустріч з Рустемом Умєровим у Женеві. Метою є продовження розмови та дослідження варіантів досягнення мирної угоди.
Представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують зустрітися із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Женеві. Про це заявив Віткофф під час YES Meeting, передає УНН.
Я їду з Джаредом до Женеви у цей четвер. Головна мета в Женеві - зустріч з іранцями, бо намагаємося вирішити ту ситуацію дипломатично. Я говорив з Рустемом і попросив Президента Зеленського на зустріч у Женеві. Ми також зустрінемося з Рустемом у Женеві. Мета - продовжити розмову, дослідити різні варіанти того, як ми можемо дійти до мирної угоди
Нагадаємо
Українська сторона сподівається на ще одну зустріч переговорних груп у лютому.