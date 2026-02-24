Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві

$43.300.02
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 9126 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 8632 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 9506 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 10977 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 12498 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13385 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 12797 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 23277 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13519 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Популярнi новини
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 17800 перегляди
Аудитори США опублікували звіт щодо українських грантових активістів: перетворили реформи на власний заробіток, – адвокат24 лютого, 14:46 • 7172 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 12204 перегляди
Зеленський пояснив, через які слова Трампа переговори про мир в Україні загальмували15:38 • 4366 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 8782 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55 • 23277 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 34443 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 52732 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20 • 71136 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02 • 73952 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto19:45 • 2018 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 8872 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 12250 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 17841 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 27765 перегляди
Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Стів Віткофф та Джаред Кушнер проведуть зустріч з Рустемом Умєровим у Женеві. Метою є продовження розмови та дослідження варіантів досягнення мирної угоди.

Віткофф і Кушнер планують зустріч з Умєровим у Женеві

Представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують зустрітися із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим у Женеві. Про це заявив Віткофф під час YES Meeting, передає УНН

Я їду з Джаредом до Женеви у цей четвер. Головна мета в Женеві - зустріч з іранцями, бо намагаємося вирішити ту ситуацію дипломатично. Я говорив з Рустемом і попросив Президента Зеленського на зустріч у Женеві. Ми також зустрінемося з Рустемом у Женеві. Мета - продовжити розмову, дослідити різні варіанти того, як ми можемо дійти до мирної угоди 

- сказав Віткофф. 

Нагадаємо 

Українська сторона сподівається на ще одну зустріч переговорних груп у лютому.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика