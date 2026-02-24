Виткофф и Кушнер планируют встречу с Умеровым в Женеве

$43.300.02
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 9630 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 9092 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 9972 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 11119 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 12548 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 13427 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12813 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 23422 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13536 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзивы
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 18055 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат24 февраля, 14:46 • 7574 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 12446 просмотра
Зеленский объяснил, из-за каких слов Трампа переговоры о мире в Украине затормозили15:38 • 4690 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 9260 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 23422 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 34578 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 52861 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 71239 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 74047 просмотра
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Музыкант
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Латвия
Государственная граница Украины
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 2252 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 9262 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 12450 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 18060 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27818 просмотра
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
Золото

Виткофф и Кушнер планируют встречу с Умеровым в Женеве

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Стив Виткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с Рустемом Умеровым в Женеве. Целью является продолжение разговора и исследование вариантов достижения мирного соглашения.

Виткофф и Кушнер планируют встречу с Умеровым в Женеве

Представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Женеве. Об этом заявил Виткофф во время YES Meeting, передает УНН

Я еду с Джаредом в Женеву в этот четверг. Главная цель в Женеве - встреча с иранцами, потому что пытаемся решить ту ситуацию дипломатически. Я говорил с Рустемом и попросил Президента Зеленского на встречу в Женеве. Мы также встретимся с Рустемом в Женеве. Цель - продолжить разговор, исследовать различные варианты того, как мы можем прийти к мирному соглашению 

- сказал Виткофф. 

Напомним 

Украинская сторона надеется на еще одну встречу переговорных групп в феврале.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика