Виткофф и Кушнер планируют встречу с Умеровым в Женеве
Киев • УНН
Стив Виткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с Рустемом Умеровым в Женеве. Целью является продолжение разговора и исследование вариантов достижения мирного соглашения.
Представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Женеве. Об этом заявил Виткофф во время YES Meeting, передает УНН.
Я еду с Джаредом в Женеву в этот четверг. Главная цель в Женеве - встреча с иранцами, потому что пытаемся решить ту ситуацию дипломатически. Я говорил с Рустемом и попросил Президента Зеленского на встречу в Женеве. Мы также встретимся с Рустемом в Женеве. Цель - продолжить разговор, исследовать различные варианты того, как мы можем прийти к мирному соглашению
Напомним
Украинская сторона надеется на еще одну встречу переговорных групп в феврале.