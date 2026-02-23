“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів

Тема лікування в скандальній клініці Odrex не зникає з публічного простору, активісти руху StopOdrex заявляють про постійний потік нових історій від пацієнтів. За понад два місяці роботи активісти отримали десятки скарг, і їх кількість продовжує зростати. Попри три спроби заблокувати ресурс StopOdrex, рух продовжує публікувати історії лікування. На що найбільше скаржаться колишні пацієнти Odrex та як клініка намагається "закопати" негативні відгуки, читайте в матеріалі УНН.

Минуло понад два місяці з моменту запуску руху StopOdrex, який об’єднав родини померлих пацієнтів та тих, хто вважає себе постраждалим через лікування в скандальній одеській клініці Odrex. За цей час, через скарги клініки, сайт StopOdrex, на якому активісти анонімно публікували історії про лікування, новини про перебіг "Справи Odrex" та підтримували один одного, блокувався вже тричі. Через це учасники руху StopOdrex були змушені перенести комунікацію в Telegram.

Активістка руху Христина Тоткайло, чий батько помер після лікування в Odrex, зазначає, що масштаб проблеми виявився значно більшим, ніж вони уявляли на початку.

"Кількість людей, які готові анонімно розповісти про свій негативний досвід лікування в Odrex, настільки велика, що ми навіть не очікували цього на старті. Ми працюємо вже понад два місяці, і здавалося б, колись ці історії мають закінчитись, але відгуки продовжують надходити щодня. Десятки людей заявляють, що були покалічені цією клінікою, але багато хто просто не зорієнтувався вчасно або не мав сил одразу звернутися до правоохоронців. Якби кожен, хто написав нам на StopOdrex, подав заяву – кількість кримінальних справ проти Odrex була б значно більшою",– розповідає Христина Тоткайло.

За словами активістки, найчастіше люди скаржаться на невідповідність медичної документації реальним подіям у палатах та операційних. Також описують випадки, коли лікарі Odrex шокували їх лякаючими діагнозами, які не підтверджувалися спеціалістами інших клінік. Люди також стверджують, що медичний персонал використовував стан розпачу пацієнта та його рідних для нав'язування термінових і дороговартісних процедур. Така тактика психологічного впливу на людину в критичний момент викликає особливе занепокоєння.

"Люди пишуть про жахливі речі. Найчастіше це неправильно поставлені фатальні діагнози, які згодом спростовували в інших лікарнях. Також часто розповідають про емоційний тиск та залякування. Люди пишуть, що їм казали, якщо не почати дороге лікування або не зробити операцію в Odrex "вже зараз", вони помруть. А ті хто втратив близьких в стінах клініки говорять, що адекватна комунікація зі сторони клініки закінчувалася, як тільки останній рахунок за медичні послуги було закрито. Більше того, постраждалі заявляють про дивні зміни в медичній документації: у виписках не знаходять процедур, за які реально платили великі гроші, або навпаки – бачать у виписках процедури, які їх рідним ніхто не проводив",– додає Христина.

Мета руху StopOdrex не лише збір історій та анонімна публікація, а й створення незалежного простору для психологічної підтримки. Активісти допомагають постраждалим зрозуміти, що вони не самі в боротьбі за справедливість та правду. Саме ця єдність стала найбільшою загрозою для іміджу клініки, переконана Христина Тоткайло. Мовляв, саме страх перед невідворотним розголосом реальних історій змушує клініку вдаватися до блокування роботи ресурсів StopOdrex.

"У клініці чудово розуміють, що вони робили всі ці роки. Вони бачать кількість незадоволених людей, які нарешті почали говорити. Вони бачать реальні історії людей, які неможливо просто видалити. Саме тому вони так затято блокували наш сайт через скарги до міжнародних організацій та хостингів. Вони панічно бояться, що правда стане відомою всім. Але заблокувати сайт – це не означає заблокувати пам’ять людей. Правда має властивість виходити назовні, як би глибоко її не намагалися закопати під рекламними банерами та скаргами",– додає активістка.

Редакція УНН звернулась до одеської клініки, аби отримати коментар адміністрації щодо "Справи Odrex" та обставин, про які розповідають активісти руху StopOdrex і колишні пацієнти. Однак, на момент публікації матеріалу, клініка "Одрекс" залишила питання без відповіді.

Показовою у цій ситуації є й позиція Міністерства охорони здоров'я України. Попри те, що щодо діяльності Odrex розслідується щонайменше 10 кримінальних проваджень, а потік скарг від пацієнтів не вщухає, регулятор не виявив порушень ліцензійних умов клінікою. Така "паперова" відповідність Odrex на тлі трагедій створює небезпечний висновок: в українській медичній системі пацієнт залишається фактично незахищеним. Адже коли регулятор ігнорує масові скарги пацієнтів на клініку та кримінальні справи, посилаючись на формальну відповідність протоколам – це не просто мовчання, це сигнал про те, що люди залишились сам на сам зі своїми трагедіями.