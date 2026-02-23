$43.270.01
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
13:20 • 56 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 1028 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 4240 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 12018 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 17471 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 17857 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 29258 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 41398 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 40408 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 61762 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
4м/с
91%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та бомбардувань в Україні23 лютого, 04:34 • 17685 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto23 лютого, 04:51 • 32415 перегляди
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами07:45 • 30384 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 29393 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo11:50 • 12355 перегляди
Публікації
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 72 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 1060 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 117172 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 126982 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 132706 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Дженніфер Лопес
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 10580 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 29532 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 58331 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 59055 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 58410 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
Шахед-131
Опалення

“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Рух StopOdrex за два місяці отримав десятки скарг від пацієнтів клініки Odrex, незважаючи на три спроби блокування ресурсу. Пацієнти скаржаться на невідповідність медичної документації, хибні діагнози та психологічний тиск.

“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів

Тема лікування в скандальній клініці Odrex не зникає з публічного простору, активісти руху StopOdrex заявляють про постійний потік нових історій від пацієнтів. За понад два місяці роботи активісти отримали десятки скарг, і їх кількість продовжує зростати. Попри три спроби заблокувати ресурс StopOdrex, рух продовжує публікувати історії лікування. На що найбільше скаржаться колишні пацієнти Odrex та як клініка намагається "закопати" негативні відгуки, читайте в матеріалі УНН.

Минуло понад два місяці з моменту запуску руху StopOdrex, який об’єднав родини померлих пацієнтів та тих, хто вважає себе постраждалим через лікування в скандальній одеській клініці Odrex. За цей час, через скарги клініки, сайт StopOdrex, на якому активісти анонімно публікували історії про лікування, новини про перебіг "Справи Odrex" та підтримували один одного, блокувався вже тричі. Через це учасники руху StopOdrex були змушені перенести комунікацію в Telegram.  

Активістка руху Христина Тоткайло, чий батько помер після лікування в Odrex, зазначає, що масштаб проблеми виявився значно більшим, ніж вони уявляли на початку.

"Кількість людей, які готові анонімно розповісти про свій негативний досвід лікування в Odrex, настільки велика, що ми навіть не очікували цього на старті. Ми працюємо вже понад два місяці, і здавалося б, колись ці історії мають закінчитись, але відгуки продовжують надходити щодня. Десятки людей заявляють, що були покалічені цією клінікою, але багато хто просто не зорієнтувався вчасно або не мав сил одразу звернутися до правоохоронців. Якби кожен, хто написав нам на StopOdrex, подав заяву – кількість кримінальних справ проти Odrex була б значно більшою",– розповідає Христина Тоткайло.

За словами активістки, найчастіше люди скаржаться на невідповідність медичної документації реальним подіям у палатах та операційних. Також описують випадки, коли лікарі Odrex шокували їх лякаючими діагнозами, які не підтверджувалися спеціалістами інших клінік. Люди також стверджують, що медичний персонал використовував стан розпачу пацієнта та його рідних для нав'язування термінових і дороговартісних процедур. Така тактика психологічного впливу на людину в критичний момент викликає особливе занепокоєння.

"Люди пишуть про жахливі речі. Найчастіше це неправильно поставлені фатальні діагнози, які згодом спростовували в інших лікарнях. Також часто розповідають про емоційний тиск та залякування. Люди пишуть, що їм казали, якщо не почати дороге лікування або не зробити операцію в Odrex "вже зараз", вони помруть. А ті хто втратив близьких в стінах клініки говорять, що адекватна комунікація зі сторони клініки закінчувалася, як тільки останній рахунок за медичні послуги було закрито. Більше того, постраждалі заявляють про дивні зміни в медичній документації: у виписках не знаходять процедур, за які реально платили великі гроші, або навпаки – бачать у виписках процедури, які їх рідним ніхто не проводив",– додає Христина.

Мета руху StopOdrex не лише збір історій та анонімна публікація, а й створення незалежного простору для психологічної підтримки. Активісти допомагають постраждалим зрозуміти, що вони не самі в боротьбі за справедливість та правду. Саме ця єдність стала найбільшою загрозою для іміджу клініки, переконана Христина Тоткайло. Мовляв, саме страх перед невідворотним розголосом реальних історій змушує клініку вдаватися до блокування роботи ресурсів StopOdrex.

"У клініці чудово розуміють, що вони робили всі ці роки. Вони бачать кількість незадоволених людей, які нарешті почали говорити. Вони бачать реальні історії людей, які неможливо просто видалити. Саме тому вони так затято блокували наш сайт через скарги до міжнародних організацій та хостингів. Вони панічно бояться, що правда стане відомою всім. Але заблокувати сайт – це не означає заблокувати пам’ять людей. Правда має властивість виходити назовні, як би глибоко її не намагалися закопати під рекламними банерами та скаргами",– додає активістка.

Редакція УНН звернулась до одеської клініки, аби отримати коментар адміністрації щодо "Справи Odrex" та обставин, про які розповідають активісти руху StopOdrex і колишні пацієнти. Однак, на момент публікації матеріалу, клініка "Одрекс" залишила питання без відповіді. 

Показовою у цій ситуації є й позиція Міністерства охорони здоров'я України. Попри те, що щодо діяльності Odrex розслідується щонайменше 10 кримінальних проваджень, а потік скарг від пацієнтів не вщухає, регулятор не виявив порушень ліцензійних умов клінікою.  Така "паперова" відповідність Odrex на тлі трагедій створює небезпечний висновок: в українській медичній системі пацієнт залишається фактично незахищеним. Адже коли регулятор ігнорує масові скарги пацієнтів на клініку та кримінальні справи, посилаючись на формальну відповідність протоколам – це не просто мовчання, це сигнал про те, що люди залишились сам на сам зі своїми трагедіями.  

Євген Царенко

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Odrex
Міністерство охорони здоров'я України