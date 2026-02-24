$43.300.02
ukenru
12:04 • 50 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 15799 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 15120 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 14704 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 15452 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 15125 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 21782 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40247 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30698 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30273 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пунктів управління, складів боєприпасів та іншої техніки ворога. Удари завдано ракетами ATACMS та іншими засобами.

Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожих пунктів управління, складів боєприпасів, МТЗ підрозділу центру "Рубікон", ремонтної бази ворога, а також російських РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" та районів зосередження живої сили противника, пише УНН.

Деталі

"У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати ключові об’єкти управління й логістичного забезпечення противника", - ідеться у повідомленні.

"Цього разу було застосовано, зокрема, і ракети ATACMS", - наголосили в Генштабі.

Так, у ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії рф у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області. Також Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" (район н.п. Василівка, ТОТ Запорізької області)

- повідомили у Генштабі.

Як зазначили у Генштабі, "разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н.п. Приазовське (ТОТ Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області".

"Окрім того, у районі н.п. Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника", - вказали у Генштабі.

"23 лютого уражено об’єкти управління противника на ТОТ Донецької області: у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів; а у районі м. Покровськ - пункт управління БпЛА", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Також Генштаб повідомив, що "24 лютого 2026 року уражено реактивну систему залпового вогню "Ураган" противника (у районі н.п. Любимівка ТОТ Запорізької області)".

"Також у районі н.п. Кацивелі (АР Крим) уражено район зосередження живої сили ворога", - ідеться у повідомленні.

"23 лютого уражено райони зосередження живої сили противника: у районах н.п. Торське (ТОТ Донецької області), н.п. Староукраїнка та Новомиколаївка (ТОТ Запорізької області), та тимчасово окупований н.п. Березове Дніпропетровської області. Окрім того, в той же день, у районі Свободного на ТОТ Донеччини уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1", - додали у Генштабі.

Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

"Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб23.02.26, 06:51 • 54028 переглядiв

Юлія Шрамко

