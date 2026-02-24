Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пунктів управління, складів боєприпасів та іншої техніки ворога. Удари завдано ракетами ATACMS та іншими засобами.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожих пунктів управління, складів боєприпасів, МТЗ підрозділу центру "Рубікон", ремонтної бази ворога, а також російських РСЗВ "Ураган", ЗРК "Бук-М1" та районів зосередження живої сили противника, пише УНН.
Деталі
"У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати ключові об’єкти управління й логістичного забезпечення противника", - ідеться у повідомленні.
"Цього разу було застосовано, зокрема, і ракети ATACMS", - наголосили в Генштабі.
Так, у ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії рф у районі Новопетриківки на ТОТ Донецької області. Також Сили оборони України уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" (район н.п. Василівка, ТОТ Запорізької області)
Як зазначили у Генштабі, "разом з тим, завдано ураження по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів ворога в районі н.п. Приазовське (ТОТ Донецької області), а також складу боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області".
"Окрім того, у районі н.п. Якимівка (Запорізька область) уражено ремонтну базу противника", - вказали у Генштабі.
"23 лютого уражено об’єкти управління противника на ТОТ Донецької області: у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів; а у районі м. Покровськ - пункт управління БпЛА", - ідеться у повідомленні Генштабу.
Також Генштаб повідомив, що "24 лютого 2026 року уражено реактивну систему залпового вогню "Ураган" противника (у районі н.п. Любимівка ТОТ Запорізької області)".
"Також у районі н.п. Кацивелі (АР Крим) уражено район зосередження живої сили ворога", - ідеться у повідомленні.
"23 лютого уражено райони зосередження живої сили противника: у районах н.п. Торське (ТОТ Донецької області), н.п. Староукраїнка та Новомиколаївка (ТОТ Запорізької області), та тимчасово окупований н.п. Березове Дніпропетровської області. Окрім того, в той же день, у районі Свободного на ТОТ Донеччини уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М1", - додали у Генштабі.
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
"Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
