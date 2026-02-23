ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував свіжу статистику втрат ворога, згідно з якою лише за останню добу ліквідовано 720 окупантів. Окрім живої сили, значних збитків зазнала російська артилерія та підрозділи безпілотної авіації, що продовжують масово знищуватися силами оборони. Про це пише УНН.

Деталі

Українські захисники за минулі 24 години вивели з ладу 40 артилерійських систем, 13 броньованих машин та 2 танки. Також було перехоплено 33 крилаті ракети та рекордні 1 765 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Суттєвих ударів зазнала логістика загарбників – знищено 136 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальна кількість втраченої ворогом спецтехніки та засобів ППО наразі залишається на рівні 4 073 та 1 304 одиниць відповідно.

