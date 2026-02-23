ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб

$43.270.00
22 лютого, 19:57 • 12260 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 24930 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 29340 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 36391 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 36074 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 46655 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 52429 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 42133 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 68201 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 73957 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго22 лютого, 19:13 • 7316 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22 лютого, 19:41 • 19159 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі22 лютого, 21:44 • 8670 перегляди
Іран та рф уклали секретну угоду на пів мільярда євро щодо постачання сучасних зенітних комплексів22 лютого, 21:59 • 4480 перегляди
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю23:24 • 11856 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 85987 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 95790 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 103265 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 115189 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 153282 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 42152 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 44011 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 44046 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 35132 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 37612 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 52 перегляди

За останню добу ЗСУ ліквідували 720 окупантів, 40 артсистем, 13 бронемашин та 2 танки. Перехоплено 33 крилаті ракети та 1765 безпілотників.

ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував свіжу статистику втрат ворога, згідно з якою лише за останню добу ліквідовано 720 окупантів. Окрім живої сили, значних збитків зазнала російська артилерія та підрозділи безпілотної авіації, що продовжують масово знищуватися силами оборони. Про це пише УНН.

Деталі

Українські захисники за минулі 24 години вивели з ладу 40 артилерійських систем, 13 броньованих машин та 2 танки. Також було перехоплено 33 крилаті ракети та рекордні 1 765 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Суттєвих ударів зазнала логістика загарбників – знищено 136 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальна кількість втраченої ворогом спецтехніки та засобів ППО наразі залишається на рівні 4 073 та 1 304 одиниць відповідно. 

Зеленський доручив Міноборони посилити захист від дронів у прикордонних районах22.02.26, 22:20 • 3670 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна