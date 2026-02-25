росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph
російські шпигуни перетворюють нерухомість по всій Західній Європі на мережу "троянських коней" для диверсійної кампанії. Вони купують об'єкти поблизу військових та цивільних об'єктів у десятці європейських країн.
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових обʼєктів в країнах Європи. Про це пише The Telegraph, інформує УНН.
Деталі
Видання з посиланням на дані британської розвідки зазначає, що російські шпигуни перетворили нерухомість по всій Західній Європі на мережу "троянських коней", призначену для розв'язання скоординованої диверсійної кампанії.
Використовуючи слабку правову базу, підпільні російські підрозділи підозрюються у придбанні конфіденційної нерухомості поблизу військових та цивільних об'єктів щонайменше в десятці європейських країн. Маючи намір ескалювати свою "гібридну війну" на Заході, російські розвідувальні служби нібито придбали літні будинки, котеджі для відпочинку, склади, покинуті школи, міські квартири та навіть цілі острови з наміром використовувати їх як стартові майданчики для скоординованого спостереження, диверсій та таємних атак
Вказуєтьтся, що службові та колишні офіцери трьох європейських розвідувальних служб розповіли, що росія вже може мати вибухівку, дрони, зброю та агентів під прикриттям на деяких об'єктах, "готових до активації в кризовій ситуації".
"Кількість актів саботажу, пов'язаних з москвою – від підпалів у Лондоні та Варшаві до посилок із бомбами, змов із метою вбивства та спроб сходу поїздів з рейок – зросла з моменту вторгнення росії в Україну чотири роки тому. Деякі представники західного розвідувального співтовариства побоюються, що ці інциденти можуть бути "випробувальними запусками", - резюмують автори.
Контекст
Голова європейської дипломатії Кая Каллас, виступаючи 15 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції, заявила, що війна почалася в Україні, але стратегічні амбіції кремля не обмежуються Донбасом чи навіть українською територією загалом.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війни росії, включаючи війну проти України, є наслідком байдужості провідних держав світу. Він наголосив, що історія карає тих, хто залишається осторонь.
