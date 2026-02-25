$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 7034 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 12411 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 11586 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 11872 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 12116 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 13151 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 13969 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13070 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 24627 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13774 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph

Київ • УНН

 • 42 перегляди

російські шпигуни перетворюють нерухомість по всій Західній Європі на мережу "троянських коней" для диверсійної кампанії. Вони купують об'єкти поблизу військових та цивільних об'єктів у десятці європейських країн.

росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph

росіяни скуповують нерухомість поблизу військових обʼєктів в країнах Європи. Про це пише The Telegraph, інформує УНН.

Деталі

Видання з посиланням на дані британської розвідки зазначає, що російські шпигуни перетворили нерухомість по всій Західній Європі на мережу "троянських коней", призначену для розв'язання скоординованої диверсійної кампанії.

Використовуючи слабку правову базу, підпільні російські підрозділи підозрюються у придбанні конфіденційної нерухомості поблизу військових та цивільних об'єктів щонайменше в десятці європейських країн. Маючи намір ескалювати свою "гібридну війну" на Заході, російські розвідувальні служби нібито придбали літні будинки, котеджі для відпочинку, склади, покинуті школи, міські квартири та навіть цілі острови з наміром використовувати їх як стартові майданчики для скоординованого спостереження, диверсій та таємних атак

- йдеться у статті.

Вказуєтьтся, що службові та колишні офіцери трьох європейських розвідувальних служб розповіли, що росія вже може мати вибухівку, дрони, зброю та агентів під прикриттям на деяких об'єктах, "готових до активації в кризовій ситуації".

"Кількість актів саботажу, пов'язаних з москвою – від підпалів у Лондоні та Варшаві до посилок із бомбами, змов із метою вбивства та спроб сходу поїздів з рейок – зросла з моменту вторгнення росії в Україну чотири роки тому. Деякі представники західного розвідувального співтовариства побоюються, що ці інциденти можуть бути "випробувальними запусками", - резюмують автори.

Контекст

Голова європейської дипломатії Кая Каллас, виступаючи 15 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції, заявила, що війна почалася в Україні, але стратегічні амбіції кремля не обмежуються Донбасом чи навіть українською територією загалом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війни росії, включаючи війну проти України, є наслідком байдужості провідних держав світу. Він наголосив, що історія карає тих, хто залишається осторонь.

Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20.01.26, 17:45 • 87318 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Нерухомість
Війна в Україні
Дейлі телеграф
Варшава
Європа
Україна
Лондон