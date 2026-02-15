Каллас відкинула міф про занепад Європи та попередила про зростаючі амбіції кремля

Голова європейської дипломатії Кая Каллас, виступаючи 15 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції, відреагувала на вчорашню промову Марко Рубіо та з іронією відкинула поширену в окремих політичних колах тезу про те, що "занепадаюча Європа" нібито перебуває на межі цивілізаційного зникнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пряму трансляцію з заходу.

Дипломатка наголосила, що такі оцінки не відповідають реальності. За її словами, Європейський Союз не лише зберігає внутрішню стійкість, а й залишається потужним центром тяжіння для інших держав.

До європейського клубу прагнуть приєднатися не лише країни континенту, а й партнери поза Європою, зокрема Канада, що свідчить про збереження політичної та ціннісної привабливості ЄС — переконана Каллас.

Водночас голова європейської дипломатії наголосила, що попри внутрішню міцність Євросоюзу, безпекові виклики залишаються серйозними. Головним джерелом загрози вона назвала росію.

За словами Каллас, війна почалася в Україні, але стратегічні амбіції кремля не обмежуються Донбасом чи навіть українською територією загалом. Вона звернула увагу на системні спроби москви дестабілізувати ситуацію в країнах ЄС через політичний тиск, інформаційні операції, кібератаки та інші інструменти впливу, спрямовані на підрив єдності та довіри всередині Союзу.

Оцінюючи реальний стан росії, Каллас заявила, що її не можна вважати наддержавою. Вона підкреслила, що після більш ніж десяти років збройного конфлікту проти України, включно з чотирма роками повномасштабної війни, росія фактично не досягла стратегічного прориву і лише незначно просунулася за межі позицій, які займала у 2014 році. Ціна цього, за її словами, — приблизно 1,2 мільйона втрат.

Каллас охарактеризувала росію як державу, що перебуває в стані системного ослаблення: економіка зазнала серйозних ударів, країна втратила доступ до європейських енергетичних ринків, а частина громадян залишає її територію.

Попри це, дипломатка застерегла, що недооцінювати москву небезпечно. На її переконання, найбільший ризик полягає не лише у військовій площині, а й у дипломатичній. Існує загроза, що росія може отримати за столом переговорів більше політичних дивідендів, ніж змогла вибороти на полі бою. Саме тому, за її логікою, підтримка України та збереження єдності Заходу залишаються ключовими елементами безпекової стратегії ЄС.

Нагадаємо, днем раніше Держсекретар США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки закликав до перезапуску альянсу США та Європи та озвучив вимоги.