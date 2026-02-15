Каллас відкинула міф про занепад Європи та попередила про зростаючі амбіції кремля

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Ексклюзив
11:51 • 3160 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18 • 8856 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 12038 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
08:20 • 25373 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 26609 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 33714 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 28496 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 27489 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 23588 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 20731 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
84%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нова Зеландія готується до нових злив після смертоносних повеней15 лютого, 04:17 • 9620 перегляди
Диверсанти руху "АТЕШ" вивели з ладу магістральний електровоз у російському місті орелVideo15 лютого, 04:35 • 5486 перегляди
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю15 лютого, 05:59 • 8282 перегляди
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto06:55 • 7138 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами10:10 • 9490 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 85346 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 139994 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 76998 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 93772 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 133780 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Джеффрі Епштайн
Гілларі Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Мюнхен
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 10283 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 18969 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 18164 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 21358 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 45382 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Фільм

Каллас відкинула міф про занепад Європи та попередила про зростаючі амбіції кремля

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Кая Каллас на Мюнхенській безпековій конференції відкинула тезу про "занепадаючу Європу", наголосивши на її стійкості. Вона назвала росію головною загрозою, але зазначила, що рф не є наддержавою.

Каллас відкинула міф про занепад Європи та попередила про зростаючі амбіції кремля

Голова європейської дипломатії Кая Каллас, виступаючи 15 лютого під час Мюнхенської безпекової конференції, відреагувала на вчорашню промову Марко Рубіо та з іронією відкинула поширену в окремих політичних колах тезу про те, що "занепадаюча Європа" нібито перебуває на межі цивілізаційного зникнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пряму трансляцію з заходу.

Дипломатка наголосила, що такі оцінки не відповідають реальності. За її словами, Європейський Союз не лише зберігає внутрішню стійкість, а й залишається потужним центром тяжіння для інших держав. 

До європейського клубу прагнуть приєднатися не лише країни континенту, а й партнери поза Європою, зокрема Канада, що свідчить про збереження політичної та ціннісної привабливості ЄС 

— переконана Каллас. 

Водночас голова європейської дипломатії наголосила, що попри внутрішню міцність Євросоюзу, безпекові виклики залишаються серйозними. Головним джерелом загрози вона назвала росію.

За  словами Каллас, війна почалася в Україні, але стратегічні амбіції кремля не обмежуються Донбасом чи навіть українською територією загалом. Вона звернула увагу на системні спроби москви дестабілізувати ситуацію в країнах ЄС через політичний тиск, інформаційні операції, кібератаки та інші інструменти впливу, спрямовані на підрив єдності та довіри всередині Союзу.

Оцінюючи реальний стан росії, Каллас заявила, що її не можна вважати наддержавою. Вона підкреслила, що після більш ніж десяти років збройного конфлікту проти України, включно з чотирма роками повномасштабної війни, росія фактично не досягла стратегічного прориву і лише незначно просунулася за межі позицій, які займала у 2014 році. Ціна цього, за її словами, — приблизно 1,2 мільйона втрат.

Каллас охарактеризувала росію як державу, що перебуває в стані системного ослаблення: економіка зазнала серйозних ударів, країна втратила доступ до європейських енергетичних ринків, а частина громадян залишає її територію. 

Попри це, дипломатка застерегла, що недооцінювати москву небезпечно. На її переконання, найбільший ризик полягає не лише у військовій площині, а й у дипломатичній. Існує загроза, що росія може отримати за столом переговорів більше політичних дивідендів, ніж змогла вибороти на полі бою. Саме тому, за її логікою, підтримка України та збереження єдності Заходу залишаються ключовими елементами безпекової стратегії ЄС.

Нагадаємо, днем раніше Держсекретар США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки закликав до перезапуску альянсу США та Європи та озвучив вимоги.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Дипломатка
Марко Рубіо
Кая Каллас
Європейський Союз
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна