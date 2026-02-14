$42.990.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Рубіо закликав до перезапуску альянсу США та Європи та озвучив вимоги

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки заявив про необхідність відродити Альянс між Сполученими Штатами та Європою. Він підкреслив, що Вашингтон хоче сильних союзників, здатних захищати себе.

Рубіо закликав до перезапуску альянсу США та Європи та озвучив вимоги

Альянс між Сполученими Штатами та Європою має бути відроджений та діяти за новими механізмами, що здатні протистояти викликам сучасності. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого, передає УНН.

Деталі

Він закцентував, що офіційний Вашингтон не хоче слабких союзників.

"Ми хочемо союзників, здатних захищати себе", - вказав Рубіо.

Політик підкреслив: у недалекому минулому США та країни Західної Європи разом відбудували Європу після двох світових воєн, перемогли радянський комунізм та воювали на різних континентах.

"Сьогодні ми знову стоїмо перед таким вибором", - переконаний Рубіо.

Держсекретар США впевнений, що найближче майбутнє у Європи та США у межах відродженого Альянсу буде спільним. Зокрема, його члени зможуть разом відновити промисловість, захистити ланцюги постачання, розвивати космічні технології, штучний інтелект, автоматизацію виробництва й забезпечити стратегічні ресурси.

"Ми можемо процвітати в галузях, що визначатимуть XXI століття", - наголосив Рубіо.

Але і країнам-союзницям потрібно буде виконати низку вимог.

Зокрема, для Білого дому , за словами Рубіо, важливо наступне: "Альянс, якого ми хочемо, не має бути паралізований страхом - страхом клімату, війни чи технологій. Ми не повинні ставити абстрактний "глобальний порядок" вище життєво важливих інтересів наших народів. Міжнародні інституції мають потенціал, але потребують реформування".

Нагадаємо

Днями керівник політичного відділу Пентагону закликав до НАТО, заснованого на "партнерстві, а не залежності".

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Марко Рубіо
Пентагон
Білий дім
НАТО
Сполучені Штати Америки