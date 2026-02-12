$43.030.06
Керівник політичного відділу Пентагону закликав до НАТО, заснованого на "партнерстві, а не залежності"

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі закликав НАТО базуватися на партнерстві, а не залежності під час переговорів у Брюсселі. Це відбувається на тлі відсутності міністра оборони США та зростання витрат союзників на оборону.

Керівник політичного відділу Пентагону закликав до НАТО, заснованого на "партнерстві, а не залежності"
defense.gov

Керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі у четвер закликав до того, щоб НАТО базувалося на "партнерстві, а не залежності", коли він прибув до Брюсселя на переговори з міністрами оборони військового альянсу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр оборони США Піт Хегсет не бере участі у зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, а Колбі, який обіймає третю посаду в Пентагоні, представляє США.

Генсек НАТО прокоментував відсутність глави Пентагону на зустрічі міністрів оборони11.02.26, 17:38 • 3342 перегляди

Відсутність Хегсета є другим поспіль випадком, коли високопосадовець адміністрації Трампа пропускає зустріч НАТО після того, як державний секретар США Марко Рубіо пропустив зустріч міністрів закордонних справ альянсу в грудні.

Ця відсутність та неодноразова напруженість між президентом США Дональдом Трампом та європейськими країнами – нещодавно через Гренландію – викликали нові запитання європейських чиновників та коментаторів щодо відданості Вашингтона НАТО, яка протягом десятиліть була основою оборони континенту.

Трамп неодноразово закликав європейські країни збільшити свої військові витрати та взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, зменшуючи свою залежність від США. Лідери НАТО минулого року відреагували, погодившись витрачати 5% свого ВВП на оборонні та безпекові інвестиції.

НАТО збільшить оборонні витрати до 5% ВВП - Рютте11.02.26, 16:45 • 3730 переглядiв

Колбі виступив із запевненням європейських союзників, заявивши, що "у нас є справді міцна основа для спільної роботи", на тлі того, як європейські країни погодилися очолити конвенційну оборону континенту.

"Тепер час рухатися вперед разом, бути прагматичними", – сказав Колбі журналістам, закликаючи до альянсу, "заснованого на партнерстві, а не на залежності, і справді повернення до того, для чого НАТО спочатку призначалося".

На знак зміни балансу в альянсі НАТО цього тижня оголосило, що США передадуть два свої головні командні пункти – у Неаполі та Норфолку – європейським офіцерам.

США передадуть два командні пункти НАТО європейцям - Reuters10.02.26, 08:51 • 4330 переглядiв

На початку зустрічі в четвер Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники активізуються, щоб взяти на себе більше відповідальності.

"Ми вже бачимо значне збільшення витрат союзників на оборону, - сказав він. - Інвестиції зросли на десятки мільярдів".

Юлія Шрамко

Новини Світу
Державний бюджет
Неаполь
Ґренландія
Марк Рютте
Пентагон
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Сполучені Штати Америки