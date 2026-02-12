$43.030.06
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 3224 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 8584 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 13200 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
09:49 • 16668 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
09:16 • 25582 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 71982 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48105 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 58328 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 45566 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 138 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 2806 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo08:43 • 30577 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 33433 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 35062 просмотра
Руководитель политического отдела Пентагона призвал к НАТО, основанному на "партнерстве, а не зависимости"

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби призвал НАТО базироваться на партнерстве, а не зависимости во время переговоров в Брюсселе. Это происходит на фоне отсутствия министра обороны США и роста расходов союзников на оборону.

Руководитель политического отдела Пентагона призвал к НАТО, основанному на "партнерстве, а не зависимости"
defense.gov

Руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби в четверг призвал к тому, чтобы НАТО базировалось на "партнерстве, а не зависимости", когда он прибыл в Брюссель на переговоры с министрами обороны военного альянса, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр обороны США Пит Хегсет не участвует во встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а Колби, занимающий третью должность в Пентагоне, представляет США.

Генсек НАТО прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны11.02.26, 17:38 • 3342 просмотра

Отсутствие Хегсета является вторым подряд случаем, когда высокопоставленный чиновник администрации Трампа пропускает встречу НАТО после того, как государственный секретарь США Марко Рубио пропустил встречу министров иностранных дел альянса в декабре.

Это отсутствие и неоднократная напряженность между президентом США Дональдом Трампом и европейскими странами – недавно из-за Гренландии – вызвали новые вопросы европейских чиновников и комментаторов относительно приверженности Вашингтона НАТО, которая на протяжении десятилетий была основой обороны континента.

Трамп неоднократно призывал европейские страны увеличить свои военные расходы и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, уменьшая свою зависимость от США. Лидеры НАТО в прошлом году отреагировали, согласившись тратить 5% своего ВВП на оборонные и безопасностные инвестиции.

НАТО увеличит оборонные расходы до 5% ВВП - Рютте11.02.26, 16:45 • 3734 просмотра

Колби выступил с заверением европейских союзников, заявив, что "у нас есть действительно прочная основа для совместной работы", на фоне того, как европейские страны согласились возглавить конвенционную оборону континента.

"Теперь время двигаться вперед вместе, быть прагматичными", – сказал Колби журналистам, призывая к альянсу, "основанному на партнерстве, а не на зависимости, и действительно возвращению к тому, для чего НАТО изначально предназначалось".

В знак изменения баланса в альянсе НАТО на этой неделе объявило, что США передадут два своих главных командных пункта – в Неаполе и Норфолке – европейским офицерам.

США передадут два командных пункта НАТО европейцам - Reuters10.02.26, 08:51 • 4330 просмотров

В начале встречи в четверг Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники активизируются, чтобы взять на себя больше ответственности.

"Мы уже видим значительное увеличение расходов союзников на оборону, - сказал он. - Инвестиции выросли на десятки миллиардов".

Юлия Шрамко

Новости Мира
Государственный бюджет
Неаполь
Гренландия
Марк Рютте
Пентагон
НАТО
Дональд Трамп
Брюссель
Соединённые Штаты