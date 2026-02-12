Руководитель политического отдела Пентагона призвал к НАТО, основанному на "партнерстве, а не зависимости"

defense.gov

Руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби в четверг призвал к тому, чтобы НАТО базировалось на "партнерстве, а не зависимости", когда он прибыл в Брюссель на переговоры с министрами обороны военного альянса, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр обороны США Пит Хегсет не участвует во встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а Колби, занимающий третью должность в Пентагоне, представляет США.

Генсек НАТО прокомментировал отсутствие главы Пентагона на встрече министров обороны

Отсутствие Хегсета является вторым подряд случаем, когда высокопоставленный чиновник администрации Трампа пропускает встречу НАТО после того, как государственный секретарь США Марко Рубио пропустил встречу министров иностранных дел альянса в декабре.

Это отсутствие и неоднократная напряженность между президентом США Дональдом Трампом и европейскими странами – недавно из-за Гренландии – вызвали новые вопросы европейских чиновников и комментаторов относительно приверженности Вашингтона НАТО, которая на протяжении десятилетий была основой обороны континента.

Трамп неоднократно призывал европейские страны увеличить свои военные расходы и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, уменьшая свою зависимость от США. Лидеры НАТО в прошлом году отреагировали, согласившись тратить 5% своего ВВП на оборонные и безопасностные инвестиции.

НАТО увеличит оборонные расходы до 5% ВВП - Рютте

Колби выступил с заверением европейских союзников, заявив, что "у нас есть действительно прочная основа для совместной работы", на фоне того, как европейские страны согласились возглавить конвенционную оборону континента.

"Теперь время двигаться вперед вместе, быть прагматичными", – сказал Колби журналистам, призывая к альянсу, "основанному на партнерстве, а не на зависимости, и действительно возвращению к тому, для чего НАТО изначально предназначалось".

В знак изменения баланса в альянсе НАТО на этой неделе объявило, что США передадут два своих главных командных пункта – в Неаполе и Норфолке – европейским офицерам.

США передадут два командных пункта НАТО европейцам - Reuters

В начале встречи в четверг Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники активизируются, чтобы взять на себя больше ответственности.

"Мы уже видим значительное увеличение расходов союзников на оборону, - сказал он. - Инвестиции выросли на десятки миллиардов".