14:43 • 156 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 5144 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 9274 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 13724 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 24380 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22283 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36759 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37353 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32823 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32381 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
НАТО увеличит оборонные расходы до 5% ВВП - Рютте

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Страны НАТО договорились постепенно повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Это будет сопровождаться усилением оборонной промышленности и возможностей Альянса.

НАТО увеличит оборонные расходы до 5% ВВП - Рютте

Страны НАТО договорились постепенно повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, параллельно усиливая оборонную промышленность и возможности Альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран Альянса, передает УНН.

Детали

Рютте подчеркнул, что вместе с финансированием НАТО должно обеспечить наличие необходимых возможностей для закупок. Речь идет о развитии оборонно-промышленной базы, увеличении производства систем противовоздушной обороны, боеприпасов и укреплении цепей поставок по обе стороны Атлантики.

Также он отметил прогресс в перераспределении ответственности в командной структуре НАТО. По его словам, союзники недавно согласовали новое распределение должностей старших офицеров, в рамках которого европейские страны, в частности новые члены Альянса, берут на себя большую роль в руководстве.

Напомним

Гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что россия не нападет на Эстонию или другую страну НАТО в следующем году. Однако Кремль все еще представляет опасность, усиливая свои вооруженные силы.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Эстония