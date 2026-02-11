НАТО увеличит оборонные расходы до 5% ВВП - Рютте

Страны НАТО договорились постепенно повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, параллельно усиливая оборонную промышленность и возможности Альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран Альянса, передает УНН.

Детали

Рютте подчеркнул, что вместе с финансированием НАТО должно обеспечить наличие необходимых возможностей для закупок. Речь идет о развитии оборонно-промышленной базы, увеличении производства систем противовоздушной обороны, боеприпасов и укреплении цепей поставок по обе стороны Атлантики.

Также он отметил прогресс в перераспределении ответственности в командной структуре НАТО. По его словам, союзники недавно согласовали новое распределение должностей старших офицеров, в рамках которого европейские страны, в частности новые члены Альянса, берут на себя большую роль в руководстве.

Напомним

Гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что россия не нападет на Эстонию или другую страну НАТО в следующем году. Однако Кремль все еще представляет опасность, усиливая свои вооруженные силы.