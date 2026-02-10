США передадут два командных пункта НАТО европейцам - Reuters
Киев • УНН
Соединенные Штаты передадут европейским офицерам командование Объединенными силами НАТО в Неаполе и Норфолке. Этот шаг соответствует требованиям президента США Дональда Трампа относительно большей ответственности европейских стран за собственную безопасность.
Детали
Этот шаг соответствует требованиям президента США Дональда Трампа, чтобы европейские страны взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность. Его администрация призвала военный альянс, в котором долго доминировали Соединенные Штаты, стать "НАТО под руководством Европы".
В рамках перестановки командования европейские офицеры возьмут на себя командование Объединенными силами НАТО в Неаполе и Объединенными силами в Норфолке, оба из которых сейчас возглавляют адмиралы США, сообщил источник.
Однако США возьмут на себя руководство тремя командованиями, чуть ниже в иерархии, но которые несут значительную ответственность за операции – Командованием ВВС, Командованием морских сил и Командованием сухопутных войск, сообщили военный источник и еще один человек, знакомый с ситуацией.
На вопрос о планируемых изменениях чиновник НАТО ответил: "Союзники договорились о новом распределении ответственности старших офицеров в командной структуре НАТО, в которой европейские союзники, включая новейших членов НАТО, будут играть более заметную роль в военном руководстве Альянса".
Чиновник сказал, что решение касается "планирования будущих ротаций", и больше деталей будет предоставлено позже.
