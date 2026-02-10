$43.030.02
США передадут два командных пункта НАТО европейцам - Reuters

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Соединенные Штаты передадут европейским офицерам командование Объединенными силами НАТО в Неаполе и Норфолке. Этот шаг соответствует требованиям президента США Дональда Трампа относительно большей ответственности европейских стран за собственную безопасность.

США передадут два командных пункта НАТО европейцам - Reuters

Соединенные Штаты передадут два главных командных пункта НАТО – в Неаполе и Норфолке – европейским офицерам, со ссылкой на военный источник в понедельник сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Этот шаг соответствует требованиям президента США Дональда Трампа, чтобы европейские страны взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность. Его администрация призвала военный альянс, в котором долго доминировали Соединенные Штаты, стать "НАТО под руководством Европы".

Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии30.01.26, 08:30 • 39435 просмотров

В рамках перестановки командования европейские офицеры возьмут на себя командование Объединенными силами НАТО в Неаполе и Объединенными силами в Норфолке, оба из которых сейчас возглавляют адмиралы США, сообщил источник.

Однако США возьмут на себя руководство тремя командованиями, чуть ниже в иерархии, но которые несут значительную ответственность за операции – Командованием ВВС, Командованием морских сил и Командованием сухопутных войск, сообщили военный источник и еще один человек, знакомый с ситуацией.

На вопрос о планируемых изменениях чиновник НАТО ответил: "Союзники договорились о новом распределении ответственности старших офицеров в командной структуре НАТО, в которой европейские союзники, включая новейших членов НАТО, будут играть более заметную роль в военном руководстве Альянса".

Чиновник сказал, что решение касается "планирования будущих ротаций", и больше деталей будет предоставлено позже.

Европа обеспокоена выводом американских войск из региона в преддверии саммита НАТО - Bloomberg22.06.25, 13:33 • 11895 просмотров

Юлия Шрамко

