Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии

В последнее время европейцы все больше обеспокоены собственной безопасностью на фоне политики Президента США Дональда Трампа. В Европе продолжаются дискуссии относительно создания собственного альянса или изменения политики уже существующего НАТО.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европе нужно найти способ снова стать доминирующей силой, чтобы утвердиться в новом мировом порядке, который определяют лишь несколько мощных игроков.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала возможность создания европейской армии, отметив, что параллельные структуры "просто размоют картину".

Каждая европейская страна имеет армию, а армии 23 стран также являются частью структур НАТО. Поэтому я не могу представить, что страны создадут отдельную европейскую армию - сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Госсекретарь США Макао Рубио заявил о необходимости переосмысления НАТО, преуменьшив опасения относительно подрыва альянса администрацией Трампа. Он подчеркнул давнюю жалобу относительно недостаточного вклада союзников в расходы на оборону.

На фоне риторики Белого дома в Европе задумались над существованием НАТО без США, о чем пишет Finanncial Time.

Бывший посол США при НАТО Иво Даалдер подчеркивает, что нынешний кризис стал самым глубоким за всю историю Альянса. Он свидетельствует о конце периода, когда безопасность Европы рассматривалась как органическая и неотъемлемая часть национальных интересов Соединенных Штатов.

Изменение акцентов в американской политике заставляет европейские столицы в ускоренном режиме пересматривать собственные подходы к безопасности и искать новые ее модели, которые не будут полностью зависеть от военной поддержки Вашингтона.

Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский отмечает, что нынешние дискуссии в Европе относительно будущего НАТО в условиях уменьшения роли США имеют под собой реальные основания.

Дискуссия продолжается, и стоит понимать, что сейчас, во время второй каденции Дональда Трампа, трансатлантическое единство подверглось определенной эрозии. Мы наблюдаем много разногласий между таким членом НАТО, как США, и европейскими партнерами - и не только европейскими, стоит вспомнить также Канаду - говорит эксперт.

По его словам, отдельные кризисы в отношениях между Вашингтоном и Европой стали катализатором сомнений относительно надежности американских обязательств в рамках Альянса.

Последние ситуации, в частности обострение кризиса вокруг Гренландии, ярко продемонстрировали кризис отношений между Америкой и Европой. Это свидетельствует о том, что далеко не факт, что США будут выполнять свои обязательства в полной мере так, как это должно было бы быть - отмечает Желиховский.

Североатлантический альянс сохранится, но в измененной конфигурации

По мнению эксперта, вопрос заключается не в исчезновении НАТО, а в изменении роли Соединенных Штатов в нем.

Если мы говорим, будет ли существовать Североатлантический альянс, я думаю, что он будет существовать. Но роль США может уменьшиться. Вопрос лишь в том, в какой конфигурации будет сотрудничество между США и НАТО - будет ли оно уменьшенным или переконфигурированным - говорит он.

В то же время, по его оценке, сейчас Альянс продолжает функционировать в обычном режиме, хотя риски остаются.

"Пока что все функционирует так, как и раньше, но очевидные риски всегда есть, особенно в нынешних условиях".

Предохранители против выхода США из НАТО уже существуют

Станислав Желиховский подчеркивает: выход США из НАТО маловероятен не только политически, но и юридически.

"Я не предполагаю, что произойдет выход США из НАТО. Хочу напомнить, что в конце 2023 года обе палаты Конгресса США приняли решение, которое запрещает президенту объявлять о выходе США из Альянса без согласия законодательного органа".

По его словам, это решение было принято как предохранитель именно против резких шагов со стороны Дональда Трампа.

Этот механизм был создан намеренно - с учетом возможного возвращения к власти таких специфических политиков, как Дональд Трамп - подчеркивает эксперт.

Европа усиливает себя, но не создает альтернативу НАТО

Станислав Желиховский отмечает, что усиление оборонных возможностей Европейского Союза не означает создания альтернативы НАТО.

Он напоминает об инициативах по реформированию политики безопасности ЕС и одновременно обращает внимание на позицию руководства НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что система обороны Европы должна базироваться именно на принципах Альянса, а не на создании отдельной военной структуры ЕС - говорит он.

НАТО без США не означает автоматическое членство Украины

Отвечая на вопрос о перспективах Украины в НАТО в случае уменьшения роли США, эксперт высказывается довольно сдержанно.

Вряд ли я вижу выход США из Альянса. Соединенные Штаты все равно будут оставаться членом НАТО и влиять на его решения, ведь там действует принцип консенсуса всех стран-членов - подчеркивает он.

По его словам, ключевым барьером для Украины остается позиция администрации Дональда Трампа.

"Администрация Дональда Трампа априори выступает против расширения НАТО. И даже если в Альянсе появятся инициативы относительно Украины, Америка, скорее всего, будет против".

Даже в Европе нет полного консенсуса относительно Украины

Станислав Желиховский отмечает, что скепсис относительно членства Украины в НАТО существует не только в США.

Европа также не является однородной. Есть страны, которые не поддерживают вступление Украины в Альянс - отмечает он.

Он считает более реалистичным другой путь интеграции Украины.

Я предполагаю, что Украина может присоединиться к общеевропейской архитектуре безопасности в послевоенное время, уже как государство-член Европейского Союза - отмечает эксперт.

Ближайшие три года Украины точно не будет в НАТО

Эксперт прямо оценивает временные перспективы членства Украины в Альянсе.

"Я пока что в ближайшие три года не вижу Украину в НАТО - даже если боевые действия будут прекращены".

Он добавляет, что многое будет зависеть от результатов войны и возможных договоренностей с Россией.

Мы не знаем, что именно будет подписано с Россией. В проектах мирных планов говорится о том, что Украина не должна вступать в НАТО - подчеркивает Желиховский.

Время играет против Трампа

В завершение Станислав Желиховский подчеркивает: фактор времени остается ключевым. Дональд Трамп точно покинет пост, и позиция нового Президента может измениться.

По его словам, в более долгосрочной перспективе позиция США может измениться.

Не исключено, что новая американская администрация будет иметь совсем другие подходы. Но даже тогда процесс вступления Украины в НАТО будет сложным и длительным - подытожил эксперт.

Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины