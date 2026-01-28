Рубіо заявив, що НАТО "потрібно переосмислити"

Держсекретар США Макао Рубіо применшив побоювання щодо того, що адміністрація Трампа підриває альянс НАТО, але також повторив давню скаргу на те, що союзники по НАТО повинні робити більше внеску у витрати на оборону, передає УНН із посиланням на AP.

"НАТО потрібно переосмислити", – відповів Рубіо на запитання, що зовнішня політика Трампа може залишити США наодинці.

Але Рубіо сказав, що попередні президенти США мали проблеми з тим, що союзники по НАТО не роблять достатнього внеску в оборону.

"Я просто думаю, що цей президент скаржиться на це голосніше, ніж інші президенти", – сказав Рубіо.

