Рубіо заявив, що НАТО "потрібно переосмислити"

15:19 • 3450 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 6008 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 5596 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 17145 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 19442 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 25119 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51 • 29448 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 27981 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 25517 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 28303 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 54093 перегляди
США заявили Україні, що вона повинна підписати мирну угоду з росією для отримання гарантій безпеки - Reuters28 січня, 07:53 • 4336 перегляди
Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами10:45 • 14180 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 21383 перегляди
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері12:30 • 6250 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами10:59 • 21455 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 54204 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 84016 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 63819 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 82020 перегляди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Київська область
Китай
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 34062 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 32803 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 39651 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 42413 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 47850 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Фільм

Рубіо заявив, що НАТО "потрібно переосмислити"

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Держсекретар США Макао Рубіо заявив про необхідність переосмислення НАТО, применшивши побоювання щодо підриву альянсу адміністрацією Трампа. Він наголосив на давній скарзі щодо недостатнього внеску союзників у витрати на оборону.

Рубіо заявив, що НАТО "потрібно переосмислити"

Держсекретар США Макао Рубіо применшив побоювання щодо того, що адміністрація Трампа підриває альянс НАТО, але також повторив давню скаргу на те, що союзники по НАТО повинні робити більше внеску у витрати на оборону, передає УНН із посиланням на AP.

"НАТО потрібно переосмислити", – відповів Рубіо на запитання, що зовнішня політика Трампа може залишити США наодинці.

Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО14.01.26, 08:55 • 50787 переглядiв

Але Рубіо сказав, що попередні президенти США мали проблеми з тим, що союзники по НАТО не роблять достатнього внеску в оборону.

"Я просто думаю, що цей президент скаржиться на це голосніше, ніж інші президенти", – сказав Рубіо.

Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23.01.26, 06:36 • 40651 перегляд

Антоніна Туманова

Новини Світу
Марко Рубіо
НАТО
Сполучені Штати Америки