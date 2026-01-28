Рубіо заявив, що НАТО "потрібно переосмислити"
Київ • УНН
Держсекретар США Макао Рубіо заявив про необхідність переосмислення НАТО, применшивши побоювання щодо підриву альянсу адміністрацією Трампа. Він наголосив на давній скарзі щодо недостатнього внеску союзників у витрати на оборону.
"НАТО потрібно переосмислити", – відповів Рубіо на запитання, що зовнішня політика Трампа може залишити США наодинці.
Але Рубіо сказав, що попередні президенти США мали проблеми з тим, що союзники по НАТО не роблять достатнього внеску в оборону.
"Я просто думаю, що цей президент скаржиться на це голосніше, ніж інші президенти", – сказав Рубіо.
