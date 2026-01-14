Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО

$43.180.08
50.530.38
ukenru
13 січня, 19:36 • 22198 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 26886 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 25388 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 28233 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 42036 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 26416 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 29812 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 35432 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 50980 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 38669 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
89%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Керівник "россотруднічества" визнав залучення ПВК до відкриття "русскіх домов" в Африці13 січня, 21:39 • 12131 перегляди
Реальна кількість загиблих в Ірані може сягати 20 тисяч осіб - CBS News13 січня, 21:59 • 6264 перегляди
"Іди н***й, друже": Трамп нецензурно висловився та показав середній палець працівнику заводу FordVideo13 січня, 22:32 • 5416 перегляди
На Тернопільщині водії побилися після ДТП, військовий отримав травми обличчя13 січня, 23:03 • 9890 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo01:53 • 13890 перегляди
Публікації
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?07:00 • 440 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 22206 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 42050 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 37407 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 70509 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Марко Рубіо
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Запорізька область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 15345 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 50541 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 44017 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 49028 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 50628 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Сенатори США пропонують законопроєкт, який забороняє Пентагону та Держдепартаменту використовувати кошти для окупації або анексії територій НАТО, включаючи Гренландію. Це сталося на тлі занепокоєння через інтерес Дональда Трампа до Гренландії.

Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО

Сенатори США запропонували законодавство, яке забороняє американським військовим окупувати або анексувати території НАТО, включаючи Гренландію, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Законопроєкт заборонить Пентагону та Державному департаменту США використовувати кошти, виділені Конгресом, для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій проти території держави-члена НАТО або іншого встановлення контролю" над нею.

Законопроєкт сенаторки Джин Шахін, провідної демократки в комітеті Сенату з міжнародних відносин, та республіканки Лізи Мурковскі з'явився на тлі того, як законодавці обох партій висловили занепокоєння щодо поновлення інтересу президента США Дональда Трампа до взяття Гренландії під контроль після того, як США нещодавно захопили венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Мурковскі сказала: "Наші союзи НАТО – це те, що відрізняє Сполучені Штати від наших супротивників. Сама думка про те, що Америка використає наші величезні ресурси проти наших союзників, викликає глибоке занепокоєння і має бути повністю відхилена Конгресом у законодавчому порядку".

Двопартійна група в Конгресі на чолі з демократом Біллом Кітінгом внесла аналогічне законодавство в понеділок до Палати представників США.

У неділю Трамп заявив, що США отримають данську територію "так чи інакше", що спонукало прем'єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена заявити у вівторок, що арктична територія воліла б залишитися частиною Данії.

"Якщо нам доведеться вибирати між Сполученими Штатами та Данією тут і зараз, ми обираємо Данію, - сказав Нільсен. - Ми обираємо НАТО, Королівство Данія та Європейський Союз".

Відповідаючи Нільсену, Трамп сказав: "Ну, це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він. Я нічого про нього не знаю, але це буде для нього великою проблемою".

Міністри закордонних справ Данії та Гренландії планують зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Вашингтоні в середу, тоді як двопартійна група законодавців США має відвідати Данію пізніше цього тижня, щоб зустрітися з високопосадовцями Данії та Гренландії.

Республіканські союзники Трампа в Конгресі намагалися применшити можливість того, що США можуть застосувати силу для захоплення Гренландії.

"Не думаю, що хтось про це думає, - заявив у вівторок спікер Палати представників Майк Джонсон. - Оголошення війни Гренландії не очікується. Цього просто не існує".

Гренландія закликає Велику Британію захистити її від погроз Дональда Трампа14.01.26, 06:32 • 2508 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ґренландія
Ніколас Мадуро
Палата представників США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Financial Times
Державний департамент США
Пентагон
Конгрес США
НАТО
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Данія
Сполучені Штати Америки