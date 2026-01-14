Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО

Сенатори США запропонували законодавство, яке забороняє американським військовим окупувати або анексувати території НАТО, включаючи Гренландію, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Законопроєкт заборонить Пентагону та Державному департаменту США використовувати кошти, виділені Конгресом, для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій проти території держави-члена НАТО або іншого встановлення контролю" над нею.

Законопроєкт сенаторки Джин Шахін, провідної демократки в комітеті Сенату з міжнародних відносин, та республіканки Лізи Мурковскі з'явився на тлі того, як законодавці обох партій висловили занепокоєння щодо поновлення інтересу президента США Дональда Трампа до взяття Гренландії під контроль після того, як США нещодавно захопили венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Мурковскі сказала: "Наші союзи НАТО – це те, що відрізняє Сполучені Штати від наших супротивників. Сама думка про те, що Америка використає наші величезні ресурси проти наших союзників, викликає глибоке занепокоєння і має бути повністю відхилена Конгресом у законодавчому порядку".

Двопартійна група в Конгресі на чолі з демократом Біллом Кітінгом внесла аналогічне законодавство в понеділок до Палати представників США.

У неділю Трамп заявив, що США отримають данську територію "так чи інакше", що спонукало прем'єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена заявити у вівторок, що арктична територія воліла б залишитися частиною Данії.

"Якщо нам доведеться вибирати між Сполученими Штатами та Данією тут і зараз, ми обираємо Данію, - сказав Нільсен. - Ми обираємо НАТО, Королівство Данія та Європейський Союз".

Відповідаючи Нільсену, Трамп сказав: "Ну, це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він. Я нічого про нього не знаю, але це буде для нього великою проблемою".

Міністри закордонних справ Данії та Гренландії планують зустрітися з державним секретарем США Марко Рубіо та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Вашингтоні в середу, тоді як двопартійна група законодавців США має відвідати Данію пізніше цього тижня, щоб зустрітися з високопосадовцями Данії та Гренландії.

Республіканські союзники Трампа в Конгресі намагалися применшити можливість того, що США можуть застосувати силу для захоплення Гренландії.

"Не думаю, що хтось про це думає, - заявив у вівторок спікер Палати представників Майк Джонсон. - Оголошення війни Гренландії не очікується. Цього просто не існує".

