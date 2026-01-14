$43.260.18
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Сенаторы США предлагают законопроект, запрещающий Пентагону и Госдепартаменту использовать средства для оккупации или аннексии территорий НАТО, включая Гренландию. Это произошло на фоне обеспокоенности из-за интереса Дональда Трампа к Гренландии.

Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО

Сенаторы США предложили законодательство, запрещающее американским военным оккупировать или аннексировать территории НАТО, включая Гренландию, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Законопроект запретит Пентагону и Государственному департаменту США использовать средства, выделенные Конгрессом, для "блокады, оккупации, аннексии, проведения военных операций против территории государства-члена НАТО или иного установления контроля" над ней.

Законопроект сенатора Джин Шахин, ведущего демократа в комитете Сената по международным отношениям, и республиканки Лизы Мурковски появился на фоне того, как законодатели обеих партий выразили обеспокоенность по поводу возобновления интереса президента США Дональда Трампа к взятию Гренландии под контроль после того, как США недавно захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Мурковски сказала: "Наши союзы НАТО – это то, что отличает Соединенные Штаты от наших противников. Сама мысль о том, что Америка использует наши огромные ресурсы против наших союзников, вызывает глубокое беспокойство и должна быть полностью отклонена Конгрессом в законодательном порядке".

Двухпартийная группа в Конгрессе во главе с демократом Биллом Китингом внесла аналогичное законодательство в понедельник в Палату представителей США.

В воскресенье Трамп заявил, что США получат датскую территорию "так или иначе", что побудило премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена заявить во вторник, что арктическая территория предпочла бы остаться частью Дании.

"Если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, мы выбираем Данию, - сказал Нильсен. - Мы выбираем НАТО, Королевство Дания и Европейский Союз".

Отвечая Нильсену, Трамп сказал: "Ну, это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Я ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой".

Министры иностранных дел Дании и Гренландии планируют встретиться с государственным секретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне в среду, тогда как двухпартийная группа законодателей США должна посетить Данию позже на этой неделе, чтобы встретиться с высокопоставленными чиновниками Дании и Гренландии.

Республиканские союзники Трампа в Конгрессе пытались преуменьшить возможность того, что США могут применить силу для захвата Гренландии.

"Не думаю, что кто-то об этом думает, - заявил во вторник спикер Палаты представителей Майк Джонсон. - Объявления войны Гренландии не ожидается. Этого просто не существует".

Гренландия призывает Великобританию защитить ее от угроз Дональда Трампа14.01.26, 06:32 • 2356 просмотров

Юлия Шрамко

