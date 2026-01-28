Рубио заявил, что НАТО "нужно переосмыслить"
Киев • УНН
Госсекретарь США Макао Рубио заявил о необходимости переосмысления НАТО, преуменьшив опасения по поводу подрыва альянса администрацией Трампа. Он подчеркнул давнюю жалобу на недостаточный вклад союзников в расходы на оборону.
"НАТО нужно переосмыслить", – ответил Рубио на вопрос, что внешняя политика Трампа может оставить США в одиночестве.
Но Рубио сказал, что предыдущие президенты США имели проблемы с тем, что союзники по НАТО не вносят достаточного вклада в оборону.
"Я просто думаю, что этот президент жалуется на это громче, чем другие президенты", – сказал Рубио.
