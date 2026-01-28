Рубио заявил, что НАТО "нужно переосмыслить"

$42.960.17
15:19 • 3364 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 5894 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 5500 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 17010 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 19354 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 25060 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 29396 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 27941 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25497 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 28285 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Популярные новости
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 53711 просмотра
США заявили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с россией для получения гарантий безопасности - Reuters28 января, 07:53 • 4234 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями10:45 • 14067 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 21106 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери12:30 • 6038 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 21358 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 54062 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 83948 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 63755 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 81950 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 34023 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 32762 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 39617 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 42382 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 47823 просмотра
Рубио заявил, что НАТО "нужно переосмыслить"

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Госсекретарь США Макао Рубио заявил о необходимости переосмысления НАТО, преуменьшив опасения по поводу подрыва альянса администрацией Трампа. Он подчеркнул давнюю жалобу на недостаточный вклад союзников в расходы на оборону.

Рубио заявил, что НАТО "нужно переосмыслить"

Госсекретарь США Макао Рубио преуменьшил опасения по поводу того, что администрация Трампа подрывает альянс НАТО, но также повторил давнюю жалобу на то, что союзники по НАТО должны больше вносить вклад в расходы на оборону, передает УНН со ссылкой на AP.

"НАТО нужно переосмыслить", – ответил Рубио на вопрос, что внешняя политика Трампа может оставить США в одиночестве.

Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО14.01.26, 08:55 • 50787 просмотров

Но Рубио сказал, что предыдущие президенты США имели проблемы с тем, что союзники по НАТО не вносят достаточного вклада в оборону.

"Я просто думаю, что этот президент жалуется на это громче, чем другие президенты", – сказал Рубио.

Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23.01.26, 06:36 • 40651 просмотр

Антонина Туманова

Новости Мира
Марко Рубио
НАТО
Соединённые Штаты