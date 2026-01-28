Рубио заявил, что НАТО "нужно переосмыслить"

Госсекретарь США Макао Рубио преуменьшил опасения по поводу того, что администрация Трампа подрывает альянс НАТО, но также повторил давнюю жалобу на то, что союзники по НАТО должны больше вносить вклад в расходы на оборону, передает УНН со ссылкой на AP.

"НАТО нужно переосмыслить", – ответил Рубио на вопрос, что внешняя политика Трампа может оставить США в одиночестве.

Но Рубио сказал, что предыдущие президенты США имели проблемы с тем, что союзники по НАТО не вносят достаточного вклада в оборону.

"Я просто думаю, что этот президент жалуется на это громче, чем другие президенты", – сказал Рубио.

