Європа має освоїти "політику сили" для зміцнення оборони - Мерц

$42.770.19
51.230.00
ukenru
12:04 • 1134 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 2110 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 2700 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 10128 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 20608 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 9080 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 12355 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 17284 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 24143 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 31083 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 17327 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 16163 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 18804 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 18650 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 12622 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 53253 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 82033 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 105946 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 84893 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 104027 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Іран
Запорізька область
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 18817 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 45551 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 43498 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 49934 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 52397 перегляди
Техніка
Financial Times
Опалення
Дипломатка
Фільм

Європа має освоїти "політику сили" для зміцнення оборони - Мерц

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Європі необхідно відновити домінування, щоб утвердитися у новому світовому порядку. Він наголосив на важливості "політики сили" для реалізації європейських ідей.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Європі потрібно знайти спосіб знову стати домінуючою силою, щоб утвердитися у новому світовому порядку, який визначають лише кілька потужних гравців. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur, пише УНН.

Деталі

Європейці зможуть реалізовувати свої ідеї "тільки якщо ми самі навчимося говорити мовою політики сили", — сказав Мерц німецьким парламентаріям під час виступу з питань зовнішньої політики в Бундестазі.

За останні десятиліття Європа була політичною силою, яка наполягала на верховенстві закону як основі відносин між державами та народами, зазначив Мерц. "Ми хочемо зберегти все це і продовжувати захищати в майбутньому."

Мерц закликав Європу зміцнити єдність та конкурентоспроможність для відсічі політиці сили22.01.26, 14:46 • 2728 переглядiв

Згадавши спробу президента США Дональда Трампа придбати Гренландію, Мерц похвалив єдність європейських союзників по НАТО у відповідь на це.

Трамп відмовився від загроз введення тарифів у цьому конфлікті або навіть придбати датську територію силою після того, як європейські країни пригрозили контртарифами.

Цей досвід на короткий час дозволив європейцям відчути "радість самоповаги", зазначив Мерц, додавши, що "цю новознайдену впевненість у собі" тепер слід використати для вирішення подальших проблем.

Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара28.01.26, 23:19 • 12751 перегляд

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Ґренландія
Бундестаг
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп