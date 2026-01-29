Європа має освоїти "політику сили" для зміцнення оборони - Мерц

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Європі потрібно знайти спосіб знову стати домінуючою силою, щоб утвердитися у новому світовому порядку, який визначають лише кілька потужних гравців. Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur, пише УНН.

Деталі

Європейці зможуть реалізовувати свої ідеї "тільки якщо ми самі навчимося говорити мовою політики сили", — сказав Мерц німецьким парламентаріям під час виступу з питань зовнішньої політики в Бундестазі.

За останні десятиліття Європа була політичною силою, яка наполягала на верховенстві закону як основі відносин між державами та народами, зазначив Мерц. "Ми хочемо зберегти все це і продовжувати захищати в майбутньому."

Згадавши спробу президента США Дональда Трампа придбати Гренландію, Мерц похвалив єдність європейських союзників по НАТО у відповідь на це.

Трамп відмовився від загроз введення тарифів у цьому конфлікті або навіть придбати датську територію силою після того, як європейські країни пригрозили контртарифами.

Цей досвід на короткий час дозволив європейцям відчути "радість самоповаги", зазначив Мерц, додавши, що "цю новознайдену впевненість у собі" тепер слід використати для вирішення подальших проблем.

