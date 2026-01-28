$42.960.17
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 10315 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 9960 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 10392 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 14002 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 16629 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 12766 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24246 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23868 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27769 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив стурбованість падінням курсу долара, що створює тиск на європейських експортерів. Він закликав ЄС підвищити конкурентоспроможність на тлі ослаблення американської валюти.

Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив стурбованість через стрімке падіння курсу американської валюти, яке створює додатковий тиск на європейських експортерів. На тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що низька вартість долара є "чудовою" для бізнесу, німецький уряд наполягає на негайному підвищенні конкурентоспроможності ЄС. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За останні тижні євро подолав психологічну позначку у 1,20 долара, що стало результатом найглибшого падіння американської валюти з 2022 року. Мерц підкреслив, що така ситуація є прямим викликом для німецької промисловості, яка критично залежить від зовнішніх ринків.

Я вже досить довго з тривогою спостерігаю за розвитком обмінного курсу долара

– зазначив канцлер під час виступу в Берліні.

Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС28.01.26, 07:29 • 3882 перегляди

За його словами, нинішній курс є "значним додатковим тягарем для німецької експортної промисловості", а міністр економіки Катерина Райхе додала, що кожне зміцнення євро "рівносильне своєрідному додатковому митному збору".

Захист торговельних угод та тиск через Гренландію

Ситуація ускладнюється триваючою напруженістю між Брюсселем та Вашингтоном. Європарламент призупинив ратифікацію торговельної угоди зі США у відповідь на погрози Трампа запровадити мита для країн, які не підтримали його плани щодо контролю над Гренландією. Мерц закликав американську адміністрацію дотримуватися досягнутих влітку 2025 року домовленостей, оскільки невизначеність шкодить інвестиціям.

Нам доведеться заявити про себе на глобальному рівні проти слабкого долара та сильного євро. Ми просто повинні стати більш конкурентоспроможними та сильнішими, особливо враховуючи обмінні курси валют

– наголосив Мерц.

Наразі Європейський центральний банк також вивчає вплив дорогої валюти на інфляцію та економічне зростання, готуючись до можливих коригувань монетарної політики. 

Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28.01.26, 02:41 • 10948 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Вибори в США
Ґренландія
Європейський центральний банк
Європейський парламент
Bloomberg
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Берлін