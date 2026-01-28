Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив стурбованість через стрімке падіння курсу американської валюти, яке створює додатковий тиск на європейських експортерів. На тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що низька вартість долара є "чудовою" для бізнесу, німецький уряд наполягає на негайному підвищенні конкурентоспроможності ЄС. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За останні тижні євро подолав психологічну позначку у 1,20 долара, що стало результатом найглибшого падіння американської валюти з 2022 року. Мерц підкреслив, що така ситуація є прямим викликом для німецької промисловості, яка критично залежить від зовнішніх ринків.

Я вже досить довго з тривогою спостерігаю за розвитком обмінного курсу долара – зазначив канцлер під час виступу в Берліні.

Долар США впав до чотирирічного мінімуму через заяви Трампа та тиск на ФРС

За його словами, нинішній курс є "значним додатковим тягарем для німецької експортної промисловості", а міністр економіки Катерина Райхе додала, що кожне зміцнення євро "рівносильне своєрідному додатковому митному збору".

Захист торговельних угод та тиск через Гренландію

Ситуація ускладнюється триваючою напруженістю між Брюсселем та Вашингтоном. Європарламент призупинив ратифікацію торговельної угоди зі США у відповідь на погрози Трампа запровадити мита для країн, які не підтримали його плани щодо контролю над Гренландією. Мерц закликав американську адміністрацію дотримуватися досягнутих влітку 2025 року домовленостей, оскільки невизначеність шкодить інвестиціям.

Нам доведеться заявити про себе на глобальному рівні проти слабкого долара та сильного євро. Ми просто повинні стати більш конкурентоспроможними та сильнішими, особливо враховуючи обмінні курси валют – наголосив Мерц.

Наразі Європейський центральний банк також вивчає вплив дорогої валюти на інфляцію та економічне зростання, готуючись до можливих коригувань монетарної політики.

