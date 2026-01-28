Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность стремительным падением курса американской валюты, которое создает дополнительное давление на европейских экспортеров. На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что низкая стоимость доллара является "замечательной" для бизнеса, немецкое правительство настаивает на немедленном повышении конкурентоспособности ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

За последние недели евро преодолел психологическую отметку в 1,20 доллара, что стало результатом самого глубокого падения американской валюты с 2022 года. Мерц подчеркнул, что такая ситуация является прямым вызовом для немецкой промышленности, которая критически зависит от внешних рынков.

Я уже довольно долго с тревогой наблюдаю за развитием обменного курса доллара – отметил канцлер во время выступления в Берлине.

По его словам, нынешний курс является "значительным дополнительным бременем для немецкой экспортной промышленности", а министр экономики Катерина Райхе добавила, что каждое укрепление евро "равносильно своеобразному дополнительному таможенному сбору".

Защита торговых соглашений и давление из-за Гренландии

Ситуация осложняется продолжающейся напряженностью между Брюсселем и Вашингтоном. Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения с США в ответ на угрозы Трампа ввести пошлины для стран, которые не поддержали его планы по контролю над Гренландией. Мерц призвал американскую администрацию придерживаться достигнутых летом 2025 года договоренностей, поскольку неопределенность вредит инвестициям.

Нам придется заявить о себе на глобальном уровне против слабого доллара и сильного евро. Мы просто должны стать более конкурентоспособными и сильными, особенно учитывая обменные курсы валют – подчеркнул Мерц.

Сейчас Европейский центральный банк также изучает влияние дорогой валюты на инфляцию и экономический рост, готовясь к возможным корректировкам монетарной политики.

