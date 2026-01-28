Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара

$42.960.17
51.230.17
ukenru
19:02 • 5620 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 9858 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 9368 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 10123 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 13735 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 16444 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 12674 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24159 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23817 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27724 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.9м/с
93%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Маршрутка столкнулась с легковушкой в Киевской области: двое погибших, семеро пострадавшихPhoto28 января, 11:34 • 4238 просмотра
"Я сам в шоке": Богдан Юсипчук сообщил о своей свадьбе в СШАPhoto28 января, 11:44 • 7456 просмотра
Пожизненное заключение за преступления против собственных детей: на Волыни осудили мужчину за многолетнее сексуальное насилие28 января, 12:12 • 4826 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери28 января, 12:30 • 13850 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 4194 просмотра
публикации
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 32444 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 61920 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 89450 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 68891 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 87462 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Львов
Реклама
УНН Lite
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 4282 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 37086 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 35692 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 42381 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 45044 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
ЧатГПТ

Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность падением курса доллара, что создает давление на европейских экспортеров. Он призвал ЕС повысить конкурентоспособность на фоне ослабления американской валюты.

Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил обеспокоенность стремительным падением курса американской валюты, которое создает дополнительное давление на европейских экспортеров. На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что низкая стоимость доллара является "замечательной" для бизнеса, немецкое правительство настаивает на немедленном повышении конкурентоспособности ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

За последние недели евро преодолел психологическую отметку в 1,20 доллара, что стало результатом самого глубокого падения американской валюты с 2022 года. Мерц подчеркнул, что такая ситуация является прямым вызовом для немецкой промышленности, которая критически зависит от внешних рынков.

Я уже довольно долго с тревогой наблюдаю за развитием обменного курса доллара

– отметил канцлер во время выступления в Берлине.

Доллар США упал до четырехлетнего минимума из-за заявлений Трампа и давления на ФРС28.01.26, 07:29 • 3880 просмотров

По его словам, нынешний курс является "значительным дополнительным бременем для немецкой экспортной промышленности", а министр экономики Катерина Райхе добавила, что каждое укрепление евро "равносильно своеобразному дополнительному таможенному сбору".

Защита торговых соглашений и давление из-за Гренландии

Ситуация осложняется продолжающейся напряженностью между Брюсселем и Вашингтоном. Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения с США в ответ на угрозы Трампа ввести пошлины для стран, которые не поддержали его планы по контролю над Гренландией. Мерц призвал американскую администрацию придерживаться достигнутых летом 2025 года договоренностей, поскольку неопределенность вредит инвестициям.

Нам придется заявить о себе на глобальном уровне против слабого доллара и сильного евро. Мы просто должны стать более конкурентоспособными и сильными, особенно учитывая обменные курсы валют

– подчеркнул Мерц.

Сейчас Европейский центральный банк также изучает влияние дорогой валюты на инфляцию и экономический рост, готовясь к возможным корректировкам монетарной политики. 

Трамп приветствовал падение доллара США до четырехлетнего минимума и назвал это "замечательным"28.01.26, 02:41 • 10947 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Гренландия
Европейский центральный банк
Европейский парламент
Bloomberg L.P.
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Германия
Соединённые Штаты
Берлин