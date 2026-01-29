$42.770.19
Европа должна освоить "политику силы" для укрепления обороны - Мерц

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо восстановить доминирование, чтобы утвердиться в новом мировом порядке. Он подчеркнул важность "политики силы" для реализации европейских идей.

Европа должна освоить "политику силы" для укрепления обороны - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо найти способ снова стать доминирующей силой, чтобы утвердиться в новом мировом порядке, который определяют лишь несколько мощных игроков. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.

Подробности

Европейцы смогут реализовать свои идеи, «только если мы сами научимся говорить на языке силовой политики», — сказал Мерц немецким парламентариям во время выступления по вопросам внешней политики в Бундестаге.

За последние десятилетия Европа была политической силой, которая настаивала на верховенстве закона как основе отношений между государствами и народами, отметил Мерц. «Мы хотим сохранить все это и продолжать защищать в будущем».

Мерц призвал Европу укрепить единство и конкурентоспособность для отпора политике силы22.01.26, 14:46 • 2728 просмотров

Упомянув попытку президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию, Мерц похвалил единство европейских союзников по НАТО в ответ на это.

Трамп отказался от угроз введения тарифов в этом конфликте или даже приобрести датскую территорию силой после того, как европейские страны пригрозили контртарифами.

Этот опыт на короткое время позволил европейцам почувствовать «радость самоуважения», отметил Мерц, добавив, что «эту вновь обретенную уверенность в себе» теперь следует использовать для решения дальнейших проблем.

Немецкий канцлер Мерц призывает Европу к конкуренции на фоне рекордно слабого доллара28.01.26, 23:19 • 12766 просмотров

Ольга Розгон

