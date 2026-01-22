Мерц призвал Европу укрепить единство и конкурентоспособность для отпора политике силы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна укрепить свое единство и конкурентоспособность, чтобы противостоять новой эре "политики великих держав", которая перевернула трансатлантические отношения, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Международный порядок последних трех десятилетий, основанный на международном праве, всегда был несовершенным, — сказал Мерц в четверг в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — Сегодня его основы пошатнулись".

Напряженность на ежегодной встрече мировых бизнес-лидеров и политиков уменьшилась в среду после того, как президент США Дональд Трамп резко изменил курс своей угрозы ввести дополнительные пошлины на несколько европейских стран, препятствовавших его усилиям захватить контроль над Гренландией, полуавтономной датской территорией.

В среду Трамп упомянул о "рамках будущего соглашения", но непонятно, что будет предусматривать это соглашение. Дания неоднократно исключала переговоры о передаче полуавтономного острова США.

Мерц выступал за более взвешенный ответ на таможенную угрозу Трампа, чем президент Франции Эммануэль Макрон, который поднял вопрос об активации так называемого инструмента борьбы с принуждением Европейского Союза. Но Мерц в начале этой недели заявил, что большая зависимость Германии от экспорта означает, что она менее охотно воспринимает развертывание сильнейшего торгового контрмеры блока.

"Новые пошлины подорвали бы основы трансатлантических отношений, — сказал Мерц. — Ответ Европы был бы единым, спокойным, взвешенным и твердым".

После угроз Трампа Европейский Союз приостановил свое торговое соглашение с США, которое многие в блоке уже считали несправедливым. Это соглашение, которое было заключено прошлым летом, позволило блоку отменить почти все пошлины на американскую продукцию, одобрив при этом 15%-ную пошлину на большинство экспортных товаров в США и 50% на сталь и алюминий.

Детали так называемого рамочного соглашения Трампа по Гренландии были расплывчатыми. Дания ранее в среду исключила возможность переговоров о передаче полуавтономного острова США.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова к переговорам "по всем политическим вопросам — безопасности, инвестициям, экономике. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил Bloomberg в интервью на Всемирном экономическом форуме, что его обсуждение с Трампом было сосредоточено на безопасности Арктики в "практическом смысле" и на том, как предотвратить доступ России и Китая к полуавтономной датской территории.

Мерц также подчеркнул необходимость Европы стать более конкурентоспособной в экономическом плане и создать лучшую среду для процветания отечественного бизнеса. Немецкий лидер встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, чтобы наметить приоритетные направления работы.

Мерц сказал, что они предложат "экстренное торможение" для бюрократических процессов и модернизацию бюджета ЕС, чтобы сделать блок более конкурентоспособным. Он утверждал, что геополитическое влияние Европы зависит от экономического импульса континента.

"Я буду настаивать на быстром прогрессе, в частности по союзу рынков капитала, — сказал он. — Мы не можем позволить нашим европейским лидерам продолжать зависеть от рынков капитала США".

Он также подчеркнул необходимость расширения торговых альянсов ЕС и "стратегической" координации связей по всему миру. Мерц раскритиковал Европейский парламент, который в среду проголосовал за представление нового торгового соглашения Mercosur на юридический пересмотр, пообещав, что соглашение "не будет остановлено".

Но борьба за Гренландию и таможенная угроза, пишет издание, "опустили трансатлантические отношения до нового минимума". Лидеры ЕС встретятся в Брюсселе в четверг, чтобы обсудить недавний ущерб трансатлантическим отношениям и пути дальнейшего развития.

"У демократий нет подчиненных, — сказал Мерц. — У них есть союзники, партнеры и доверенные друзья".

