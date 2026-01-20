$43.180.08
Эксклюзив
13:37 • 4200 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 12998 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 12242 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 20365 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 21062 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 21763 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20735 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17459 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36915 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 68295 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 74958 просмотра
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 74958 просмотра
Дипломатка

Фон дер Ляйен "завуалированно" раскритиковала политику Трампа, но признала его роль в продвижении мирного процесса

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости новой формы европейской независимости из-за геополитических потрясений. Она подчеркнула важность торговых соглашений и сотрудничества с США.

Фон дер Ляйен "завуалированно" раскритиковала политику Трампа, но признала его роль в продвижении мирного процесса

Геополитические "потрясения" требуют "новой формы европейской независимости", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости построения "новой формы европейской независимости".

В, как пишет издание, "едва завуалированной критике в отношении внешней и торговой политики президента США Дональда Трампа" она заявила, что независимость необходима в результате нынешних "геополитических потрясений", и подчеркнула важность торговых соглашений с другими странами и международными альянсами.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, она отметила недавнее торговое соглашение между Европейским Союзом и Mercosur, южноамериканским торговым блоком, который "создал крупнейшую зону свободной торговли в мире".

"Это соглашение посылает миру мощный сигнал, - сказала она. - Что мы выбираем справедливую торговлю вместо пошлин, партнерство вместо изоляции. … Вот почему мы не остановимся на Латинской Америке".

После Давоса фон дер Ляйен посетит Индию, сказала она, где ЕС "находится на пороге исторического торгового соглашения", хотя "еще есть над чем работать".

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула необходимость продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами в других сферах, отметив предстоящую четвертую годовщину вторжения россии в Украину.

"Четыре года спустя россия не проявляет никаких признаков ослабления. Никаких признаков раскаяния. Никаких признаков стремления к миру. Напротив, россия усиливает свои атаки", – сказала она.

"Этому должен быть положен конец. Мы все хотим мира для Украины. Мы признаем роль президента Трампа в продвижении мирного процесса и будем тесно сотрудничать с Соединенными Штатами", – сказала фон дер Ляйен.

Суверенитет и целостность территории Гренландии и Дании "не подлежат обсуждению" - фон дер Ляйен
20.01.26, 16:57 • 602 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Давос
Европейская комиссия
Дональд Трамп
Индия
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина