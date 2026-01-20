Фон дер Ляйен "завуалированно" раскритиковала политику Трампа, но признала его роль в продвижении мирного процесса

Геополитические "потрясения" требуют "новой формы европейской независимости", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости построения "новой формы европейской независимости".

В, как пишет издание, "едва завуалированной критике в отношении внешней и торговой политики президента США Дональда Трампа" она заявила, что независимость необходима в результате нынешних "геополитических потрясений", и подчеркнула важность торговых соглашений с другими странами и международными альянсами.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, она отметила недавнее торговое соглашение между Европейским Союзом и Mercosur, южноамериканским торговым блоком, который "создал крупнейшую зону свободной торговли в мире".

"Это соглашение посылает миру мощный сигнал, - сказала она. - Что мы выбираем справедливую торговлю вместо пошлин, партнерство вместо изоляции. … Вот почему мы не остановимся на Латинской Америке".

После Давоса фон дер Ляйен посетит Индию, сказала она, где ЕС "находится на пороге исторического торгового соглашения", хотя "еще есть над чем работать".

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула необходимость продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами в других сферах, отметив предстоящую четвертую годовщину вторжения россии в Украину.

"Четыре года спустя россия не проявляет никаких признаков ослабления. Никаких признаков раскаяния. Никаких признаков стремления к миру. Напротив, россия усиливает свои атаки", – сказала она.

"Этому должен быть положен конец. Мы все хотим мира для Украины. Мы признаем роль президента Трампа в продвижении мирного процесса и будем тесно сотрудничать с Соединенными Штатами", – сказала фон дер Ляйен.

