Фон дер Ляєн "завуальовано" розкритикувала політику Трампа, але визнала його роль у просуванні мирного процесу

Геополітичні "потрясіння" вимагають "нової форми європейської незалежності", заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність побудови "нової форми європейської незалежності".

У, як пише видання, "ледь завуальованій критиці щодо зовнішньої та торговельної політики президента США Дональда Трампа" вона заявила, що незалежність необхідна в результаті нинішніх "геополітичних потрясінь", і наголосила на важливості торговельних угод з іншими країнами та міжнародними альянсами.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, вона наголосила на нещодавній торговельній угоді між Європейським Союзом та Mercosur, південноамериканським торговельним блоком, який "створив найбільшу зону вільної торгівлі у світі".

"Ця угода надсилає світові потужний сигнал, - сказала вона. - Що ми обираємо справедливу торгівлю замість мит, партнерство замість ізоляції. … Ось чому ми не зупинимося на Латинській Америці".

Після Давосу фон дер Ляєн відвідає Індію, сказала вона, де ЄС "перебуває на порозі історичної торговельної угоди", хоча "ще є над чим працювати".

Водночас фон дер Ляєн наголосила на необхідності продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами в інших сферах, наголосивши на майбутній четвертій річниці вторгнення росії в Україну.

"Через чотири роки росія не виявляє жодних ознак послаблення. Жодних ознак каяття. Жодних ознак прагнення до миру. Навпаки, росія посилює свої атаки", – сказала вона.

"Цьому має бути покладено край. Ми всі хочемо миру для України. Ми визнаємо роль президента Трампа у просуванні мирного процесу та будемо тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами", – сказала фон дер Ляєн.

