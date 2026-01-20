Фон дер Ляєн "завуальовано" розкритикувала політику Трампа, але визнала його роль у просуванні мирного процесу

$43.180.08
Ексклюзив
13:37 • 4538 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 13701 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 12588 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 20726 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 21352 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 21898 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 20817 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17488 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 36970 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 68380 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго20 січня, 06:23 • 41078 перегляди
Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії20 січня, 06:33 • 4748 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 34662 перегляди
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища10:30 • 9098 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 18503 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 13728 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 18813 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 34965 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 68863 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 75267 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Кирило Буданов
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Франція
Данія
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 1942 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 1774 перегляди
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 33931 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 49629 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 42081 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Starlink
Дипломатка

Фон дер Ляєн "завуальовано" розкритикувала політику Трампа, але визнала його роль у просуванні мирного процесу

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Урсула фон дер Ляєн заявила про потребу нової форми європейської незалежності через геополітичні потрясіння. Вона наголосила на важливості торговельних угод та співпраці зі США.

Фон дер Ляєн "завуальовано" розкритикувала політику Трампа, але визнала його роль у просуванні мирного процесу

Геополітичні "потрясіння" вимагають "нової форми європейської незалежності", заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність побудови "нової форми європейської незалежності".

У, як пише видання, "ледь завуальованій критиці щодо зовнішньої та торговельної політики президента США Дональда Трампа" вона заявила, що незалежність необхідна в результаті нинішніх "геополітичних потрясінь", і наголосила на важливості торговельних угод з іншими країнами та міжнародними альянсами.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, вона наголосила на нещодавній торговельній угоді між Європейським Союзом та Mercosur, південноамериканським торговельним блоком, який "створив найбільшу зону вільної торгівлі у світі".

"Ця угода надсилає світові потужний сигнал, - сказала вона. - Що ми обираємо справедливу торгівлю замість мит, партнерство замість ізоляції. … Ось чому ми не зупинимося на Латинській Америці".

Після Давосу фон дер Ляєн відвідає Індію, сказала вона, де ЄС "перебуває на порозі історичної торговельної угоди", хоча "ще є над чим працювати".

Водночас фон дер Ляєн наголосила на необхідності продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами в інших сферах, наголосивши на майбутній четвертій річниці вторгнення росії в Україну.

"Через чотири роки росія не виявляє жодних ознак послаблення. Жодних ознак каяття. Жодних ознак прагнення до миру. Навпаки, росія посилює свої атаки", – сказала вона.

"Цьому має бути покладено край. Ми всі хочемо миру для України. Ми визнаємо роль президента Трампа у просуванні мирного процесу та будемо тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами", – сказала фон дер Ляєн.

Суверенітет і цілісність території Гренландії та Данії "не підлягають обговоренню" - фон дер Ляєн20.01.26, 16:57 • 718 переглядiв

Юлія Шрамко

Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Давос
Європейська комісія
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна