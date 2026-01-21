ЕС блокирует торговое соглашение с США в знак протеста против Гренландии

$43.180.08
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 13163 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 11969 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 22755 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 28609 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 19046 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 20721 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38493 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 57718 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 49741 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT21 января, 08:33 • 24142 просмотра
Морозы обострили водный кризис в оккупированных районах Донетчины - ЦПД21 января, 09:07 • 4990 просмотра
В четырех областях обесточивание после новых атак рф, идет работа, чтобы дать больше электричества для населения - Минэнерго21 января, 09:24 • 8382 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 22384 просмотра
Федоров обещает радикальную реформу ВСУ для увеличения потерь россиян - Reuters15:09 • 3706 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой14:44 • 13161 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 22754 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 22451 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 28609 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 48080 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo15:49 • 2116 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 22451 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 26932 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 23905 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 29798 просмотра
ЕС блокирует торговое соглашение с США в знак протеста против Гренландии

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Европейский парламент приостановил работу над торговым соглашением с США. Причиной стали заявления Дональда Трампа относительно Гренландии и угрозы ввести пошлины на европейских союзников.

ЕС блокирует торговое соглашение с США в знак протеста против Гренландии

Европейский парламент приостановил работу над торговым соглашением с США на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и угроз ввести пошлины на европейских союзников. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

"Европейский парламент решил приостановить работу над торговым соглашением с США в знак протеста против требований президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и угроз ввести пошлины на европейских союзников, выступающих против его плана", - пишет издание.

Отмечается, что ассамблея ЕС обсуждала законодательные предложения по отмене многих импортных пошлин ЕС на товары из США, что является ключевой частью соглашения, заключенного в шотландском Турнберри в конце июля.

"Многие законодатели жаловались, что торговое соглашение несбалансировано, поскольку ЕС должен снизить большинство импортных пошлин, тогда как США придерживаются общей ставки 15%. Однако ранее они, казалось, были готовы принять его, хотя и с определенными условиями, такими как 18-месячное условие прекращения действия и меры реагирования на возможный резкий рост импорта из США. Торговый комитет Европейского парламента должен был определить свою позицию во время голосования 26-27 января. Однако сейчас это было отложено", - добавляет издание.

В то же время издание отмечает, что замораживание соглашения может разозлить Трампа, что может привести к повышению таможенных тарифов США. Администрация Трампа также исключила какие-либо уступки, такие как снижение таможенных тарифов на алкогольные напитки или сталь, до заключения соглашения.

Глава торгового комитета Европарламента, представитель фракции социал-демократов Бернд Ланге сообщил в соцсети X.

Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Наша переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнберри

- заявил Ланге.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация выходит за рамки сугубо торговых отношений и имеет стратегическое значение для Европейского Союза.

"На кону - наш суверенитет и территориальная целостность. "Бизнес как обычно" уже невозможен", - подчеркнул евродепутат.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять силу против Гренландии.

Павел Башинский

