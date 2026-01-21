ЕС блокирует торговое соглашение с США в знак протеста против Гренландии

Европейский парламент приостановил работу над торговым соглашением с США на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно Гренландии и угроз ввести пошлины на европейских союзников. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

"Европейский парламент решил приостановить работу над торговым соглашением с США в знак протеста против требований президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и угроз ввести пошлины на европейских союзников, выступающих против его плана", - пишет издание.

Отмечается, что ассамблея ЕС обсуждала законодательные предложения по отмене многих импортных пошлин ЕС на товары из США, что является ключевой частью соглашения, заключенного в шотландском Турнберри в конце июля.

"Многие законодатели жаловались, что торговое соглашение несбалансировано, поскольку ЕС должен снизить большинство импортных пошлин, тогда как США придерживаются общей ставки 15%. Однако ранее они, казалось, были готовы принять его, хотя и с определенными условиями, такими как 18-месячное условие прекращения действия и меры реагирования на возможный резкий рост импорта из США. Торговый комитет Европейского парламента должен был определить свою позицию во время голосования 26-27 января. Однако сейчас это было отложено", - добавляет издание.

В то же время издание отмечает, что замораживание соглашения может разозлить Трампа, что может привести к повышению таможенных тарифов США. Администрация Трампа также исключила какие-либо уступки, такие как снижение таможенных тарифов на алкогольные напитки или сталь, до заключения соглашения.

Глава торгового комитета Европарламента, представитель фракции социал-демократов Бернд Ланге сообщил в соцсети X.

Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе до дальнейших сообщений. Наша переговорная команда только что решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнберри - заявил Ланге.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация выходит за рамки сугубо торговых отношений и имеет стратегическое значение для Европейского Союза.

"На кону - наш суверенитет и территориальная целостность. "Бизнес как обычно" уже невозможен", - подчеркнул евродепутат.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет применять силу против Гренландии.