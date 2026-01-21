ЄС блокують торговельну угоду з США на знак протесту проти Гренландії

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:14 • 6846 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
14:44 • 13497 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
14:30 • 12152 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
12:43 • 23013 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 28805 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 19093 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 20762 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 38531 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 57756 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 49775 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT21 січня, 08:33 • 24271 перегляди
Морози загострили водну кризу в окупованих районах Донеччини - ЦПД21 січня, 09:07 • 5144 перегляди
У чотирьох областях знеструмлення після нових атак рф, йде робота, щоб дати більше електрики для населення - Міненерго21 січня, 09:24 • 8546 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 22552 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters15:09 • 3928 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової14:44 • 13511 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 23028 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 22618 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 28817 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 48146 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Юлія Свириденко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Давос
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo15:49 • 2180 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 22618 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 26979 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 23937 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 29828 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
Financial Times

ЄС блокують торговельну угоду з США на знак протесту проти Гренландії

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Європейський парламент призупинив роботу над торговельною угодою зі США. Причиною стали заяви Дональда Трампа щодо Гренландії та погрози ввести мита на європейських союзників.

ЄС блокують торговельну угоду з США на знак протесту проти Гренландії

Європейський парламент призупинив роботу над торговельною угодою із США на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та погроз ввести мита на європейських союзників. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

"Європейський парламент вирішив призупинити роботу над торговельною угодою із США на знак протесту проти вимог президента США Дональда Трампа придбати Гренландію та погроз ввести мита на європейських союзників, які виступають проти його плану", - пише видання.

Зазначається, що асамблея ЄС обговорювала законодавчі пропозиції щодо скасування багатьох імпортних мит ЄС на товари з США, що є ключовою частиною угоди, укладеної в шотландському Турнберрі наприкінці липня.

"Багато законодавців скаржилися, що торговельна угода є несбалансованою, оскільки ЄС повинен знизити більшість імпортних мит, тоді як США дотримуються загальної ставки 15%. Однак раніше вони, здавалося, були готові прийняти її, хоча і з певними умовами, такими як 18-місячна умова припинення дії та заходи реагування на можливий різкий зріст імпорту з США. Торговий комітет Європейського парламенту мав визначити свою позицію під час голосування 26-27 січня. Однак зараз це було відкладено", - додає видання.

Водночас видання зазначає, що замороження угоди може розлютити Трампа, що може призвести до підвищення митних тарифів США. Адміністрація Трампа також виключила будь-які поступки, такі як зниження митних тарифів на алкогольні напої або сталь, до укладення угоди.

Голова торгового комітету Європарламенту, представника фракції соціал-демократів Бернда Ланге повідомив у соцмережі X.

Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері

- заявив Ланге.

Він наголосив, що нинішня ситуація виходить за межі суто торгових відносин і має стратегічне значення для Європейського Союзу.

"На кону - наш суверенітет і територіальна цілісність. "Бізнес як завжди" вже неможливий", - підкреслив євродепутат.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що не застосовуватиме силу проти Гренландії.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Ґренландія
Європейський парламент
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки