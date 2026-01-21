ЄС блокують торговельну угоду з США на знак протесту проти Гренландії

Європейський парламент призупинив роботу над торговельною угодою із США на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії та погроз ввести мита на європейських союзників. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

"Європейський парламент вирішив призупинити роботу над торговельною угодою із США на знак протесту проти вимог президента США Дональда Трампа придбати Гренландію та погроз ввести мита на європейських союзників, які виступають проти його плану", - пише видання.

Зазначається, що асамблея ЄС обговорювала законодавчі пропозиції щодо скасування багатьох імпортних мит ЄС на товари з США, що є ключовою частиною угоди, укладеної в шотландському Турнберрі наприкінці липня.

"Багато законодавців скаржилися, що торговельна угода є несбалансованою, оскільки ЄС повинен знизити більшість імпортних мит, тоді як США дотримуються загальної ставки 15%. Однак раніше вони, здавалося, були готові прийняти її, хоча і з певними умовами, такими як 18-місячна умова припинення дії та заходи реагування на можливий різкий зріст імпорту з США. Торговий комітет Європейського парламенту мав визначити свою позицію під час голосування 26-27 січня. Однак зараз це було відкладено", - додає видання.

Водночас видання зазначає, що замороження угоди може розлютити Трампа, що може призвести до підвищення митних тарифів США. Адміністрація Трампа також виключила будь-які поступки, такі як зниження митних тарифів на алкогольні напої або сталь, до укладення угоди.

Голова торгового комітету Європарламенту, представника фракції соціал-демократів Бернда Ланге повідомив у соцмережі X.

Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері - заявив Ланге.

Він наголосив, що нинішня ситуація виходить за межі суто торгових відносин і має стратегічне значення для Європейського Союзу.

"На кону - наш суверенітет і територіальна цілісність. "Бізнес як завжди" вже неможливий", - підкреслив євродепутат.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що не застосовуватиме силу проти Гренландії.