Мерц: разворот Трампа по Гренландии - "правильный путь"

07:31 • 4868 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 11289 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 19894 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 35451 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 35557 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 57436 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 32190 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 51831 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 51759 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21857 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года
21 января, 23:40 • 17655 просмотра
Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg
22 января, 00:50 • 12087 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 января
05:06 • 8902 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников
05:36 • 22917 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ
05:49 • 10470 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:44 • 57447 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 51838 просмотра
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 51838 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей
21 января, 12:13 • 50516 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 51764 просмотра
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 51764 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть
20 января, 19:12 • 64269 просмотра
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Ларс Лёкке Расмуссен
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Дания
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 года
21 января, 23:40 • 17949 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой части
21 января, 18:19 • 16085 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песней
21 января, 15:49 • 16536 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей
21 января, 12:13 • 50516 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями
21 января, 06:46 • 35662 просмотра
Мерц: разворот Трампа по Гренландии - "правильный путь"

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал заявление президента США Дональда Трампа по Гренландии. Мерц назвал это «правильным путем», поскольку угрозы захвата европейской территории силой неприемлемы.

Мерц: разворот Трампа по Гренландии - "правильный путь"

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе оценил разворот президента США Дональда Трампа по Гренландии как "правильный путь", пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Я приветствую замечания президента Трампа от прошлого вечера", - сказал Мерц.

Это правильный путь, потому что любые угрозы по захвату европейской территории силой были бы неприемлемыми

- сказал Мерц.

Если бы США ввели карательные пошлины из-за Гренландии, "ответ Европы был бы единым, спокойным, взвешенным и твердым", предупредил канцлер.

"Мы никогда не должны забывать одно: мир, где важна только сила, - это опасное место", - сказал он.

Дополнение

Накануне Дональд Трамп отозвал свои угрозы по пошлинам против стран Европы и исключил захват Гренландии силой.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы21.01.26, 22:02 • 15458 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Гренландия
Давос
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европа