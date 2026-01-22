Мерц: разворот Трампа по Гренландии - "правильный путь"
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал заявление президента США Дональда Трампа по Гренландии. Мерц назвал это «правильным путем», поскольку угрозы захвата европейской территории силой неприемлемы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе оценил разворот президента США Дональда Трампа по Гренландии как "правильный путь", пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
"Я приветствую замечания президента Трампа от прошлого вечера", - сказал Мерц.
Это правильный путь, потому что любые угрозы по захвату европейской территории силой были бы неприемлемыми
Если бы США ввели карательные пошлины из-за Гренландии, "ответ Европы был бы единым, спокойным, взвешенным и твердым", предупредил канцлер.
"Мы никогда не должны забывать одно: мир, где важна только сила, - это опасное место", - сказал он.
Дополнение
Накануне Дональд Трамп отозвал свои угрозы по пошлинам против стран Европы и исключил захват Гренландии силой.
