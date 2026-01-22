Мерц: разворот Трампа по Гренландии - "правильный путь"

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе оценил разворот президента США Дональда Трампа по Гренландии как "правильный путь", пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Я приветствую замечания президента Трампа от прошлого вечера", - сказал Мерц.

Это правильный путь, потому что любые угрозы по захвату европейской территории силой были бы неприемлемыми - сказал Мерц.

Если бы США ввели карательные пошлины из-за Гренландии, "ответ Европы был бы единым, спокойным, взвешенным и твердым", предупредил канцлер.

"Мы никогда не должны забывать одно: мир, где важна только сила, - это опасное место", - сказал он.

Дополнение

Накануне Дональд Трамп отозвал свои угрозы по пошлинам против стран Европы и исключил захват Гренландии силой.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы