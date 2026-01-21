Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о договоренностях с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии и Арктическому региону. США не будут вводить пошлины против европейских государств.
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии и всему Арктическому региону. Соответствующую информацию он опубликовал в Truth Social. Об этом пишет УНН.
Детали
По словам Трампа, продуктивная встреча с генсеком Альянса стала основой для будущего соглашения. Главным экономическим следствием этих переговоров является решение президента США не вводить пошлины против европейских государств.
На основе очень продуктивной встречи, которую я имел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет отличным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО
Ключевые пункты заявления:
- Оборона: ведется обсуждение системы "Золотой купол" – противоракетного щита США, который планируют развернуть над территорией Гренландии.
- Региональное влияние: соглашение охватывает стратегическое использование не только острова, но и всего Арктического региона.
- Команда: реализацией проекта будут заниматься Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Стив Виткофф.
Трамп резюмировал, что будущее соглашение будет "отличным" для интересов Соединенных Штатов и НАТО.
