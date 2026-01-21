$43.180.08
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
15:14 • 11056 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 19545 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 15487 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 27863 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 32253 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 19956 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21311 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38989 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 58292 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Дональд Трамп заявил о договоренностях с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии и Арктическому региону. США не будут вводить пошлины против европейских государств.

Трамп договорился с Рютте о Гренландии и пообещал не вводить пошлины против Европы

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии и всему Арктическому региону. Соответствующую информацию он опубликовал в Truth Social. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, продуктивная встреча с генсеком Альянса стала основой для будущего соглашения. Главным экономическим следствием этих переговоров является решение президента США не вводить пошлины против европейских государств.

Трамп прекратит поддержку Украины в случае санкций Европы из-за Гренландии - NYT

На основе очень продуктивной встречи, которую я имел с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, мы сформировали основу будущего соглашения по Гренландии и, фактически, всему Арктическому региону. Это решение, если оно будет реализовано, будет отличным для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО

- заявил Трамп.

Ключевые пункты заявления:

  • Оборона: ведется обсуждение системы "Золотой купол" – противоракетного щита США, который планируют развернуть над территорией Гренландии.
    • Региональное влияние: соглашение охватывает стратегическое использование не только острова, но и всего Арктического региона.
      • Команда: реализацией проекта будут заниматься Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и Стив Виткофф.

        Трамп резюмировал, что будущее соглашение будет "отличным" для интересов Соединенных Штатов и НАТО. 

        Трамп заверил, что США не будут применять силу в отношении Гренландии

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Санкции
        Гренландия
        Марко Рубио
        Джей Ди Вэнс
        Марк Рютте
        НАТО
        Дональд Трамп
        Железный купол
        Соединённые Штаты