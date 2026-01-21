$43.180.08
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:30 • 4172 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 15360 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 22475 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 17153 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 19591 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
20 января, 20:12 • 37629 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 56812 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 48778 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 80927 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Трамп прекратит поддержку Украины в случае санкций Европы из-за Гренландии - NYT

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Дональд Трамп может полностью прекратить поддержку Украины, включая продажу оружия, если Европа ответит экономическими санкциями из-за Гренландии. Президент Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины.

Президент США Дональд Трамп может полностью прекратить поддержку Украины, включая продажу оружия, если Европа ответит экономическими санкциями из-за Гренландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, страны Европы должны осознать: их безопасность зависит от Соединенных Штатов.

Что произойдет в Украине, если США прекратят свою поддержку? Все это рухнет

- сказал он.

Дополнительно

Президент Владимир Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на фоне последних событий вокруг Гренландии и заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять остров под контроль.

Также Зеленский заявил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не обращалась к нему по вопросу отправки украинских войск в Гренландию.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Гренландия
Метте Фредериксен
The New York Times
Дональд Трамп
Дания
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина