Трамп прекратит поддержку Украины в случае санкций Европы из-за Гренландии - NYT
Киев • УНН
Дональд Трамп может полностью прекратить поддержку Украины, включая продажу оружия, если Европа ответит экономическими санкциями из-за Гренландии. Президент Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины.
Президент США Дональд Трамп может полностью прекратить поддержку Украины, включая продажу оружия, если Европа ответит экономическими санкциями из-за Гренландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, страны Европы должны осознать: их безопасность зависит от Соединенных Штатов.
Что произойдет в Украине, если США прекратят свою поддержку? Все это рухнет
Дополнительно
Президент Владимир Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на фоне последних событий вокруг Гренландии и заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять остров под контроль.
Также Зеленский заявил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не обращалась к нему по вопросу отправки украинских войск в Гренландию.
