Трамп прекратит поддержку Украины в случае санкций Европы из-за Гренландии - NYT

Президент США Дональд Трамп может полностью прекратить поддержку Украины, включая продажу оружия, если Европа ответит экономическими санкциями из-за Гренландии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, страны Европы должны осознать: их безопасность зависит от Соединенных Штатов.

Что произойдет в Украине, если США прекратят свою поддержку? Все это рухнет - сказал он.

Дополнительно

Президент Владимир Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на фоне последних событий вокруг Гренландии и заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять остров под контроль.

Также Зеленский заявил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не обращалась к нему по вопросу отправки украинских войск в Гренландию.

Спор с Трампом по Гренландии срывает соглашение о поддержке послевоенной Украины, но план не будет отложен навсегда - FT