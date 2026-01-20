До мене з таким питанням не зверталися: Зеленський про відправку українських військових до Гренландії

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не зверталася до нього щодо питання відправки українських військ до Гренландії, передає УНН.

Деталі

Що стосується наших військових, ви знаєте, у нас війна, всі наші військові на фронті. І ви знаєте, сьогодні питання війська, це дефіцитне питання, безумовно. Особливо під час повномасштабної війни. І у нас з Метте (прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен - ред.) дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталась. Я думаю, тому що всі розуміють, що Україна не в НАТО. Нас не беруть в НАТО, все це зрозуміло - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський стурбований зміщенням фокуса уваги з України на тлі останніх подій навколо Гренландії і заяв президента США Дональда Трампа про бажання взяти острів під контроль.