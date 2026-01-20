$43.180.08
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 11176 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 12819 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 15356 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 16149 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 14947 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 34440 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 65401 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 51419 перегляди
"Шахеди" як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 50134 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
До мене з таким питанням не зверталися: Зеленський про відправку українських військових до Гренландії

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не зверталася до нього з проханням відправити українські війська до Гренландії. Президент наголосив, що всі українські військові перебувають на фронті через війну.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен не зверталася до нього щодо питання відправки українських військ до Гренландії, передає УНН.

Деталі

Що стосується наших військових, ви знаєте, у нас війна, всі наші військові на фронті. І ви знаєте, сьогодні питання війська, це дефіцитне питання, безумовно. Особливо під час повномасштабної війни. І у нас з Метте (прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен - ред.) дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталась. Я думаю, тому що всі розуміють, що Україна не в НАТО. Нас не беруть в НАТО, все це зрозуміло

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський стурбований зміщенням фокуса уваги з України на тлі останніх подій навколо Гренландії і заяв президента США Дональда Трампа про бажання взяти острів під контроль.

Павло Башинський

