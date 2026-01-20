Ко мне с таким вопросом не обращались: Зеленский об отправке украинских военных в Гренландию

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не обращалась к нему по вопросу отправки украинских войск в Гренландию, передает УНН.

Детали

Что касается наших военных, вы знаете, у нас война, все наши военные на фронте. И вы знаете, сегодня вопрос войска, это дефицитный вопрос, безусловно. Особенно во время полномасштабной войны. И у нас с Метте (премьер-министр Дании Метте Фредериксен - ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась. Я думаю, потому что все понимают, что Украина не в НАТО. Нас не берут в НАТО, все это понятно - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на фоне последних событий вокруг Гренландии и заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять остров под контроль.