Ко мне с таким вопросом не обращались: Зеленский об отправке украинских военных в Гренландию

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:08 • 3140 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 10571 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 12286 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 14816 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 15693 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 14586 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 34204 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 65213 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51375 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 50108 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации20 января, 03:37 • 17764 просмотра
ВСУ показали уничтожение оккупантов на Купянском направленииVideo20 января, 04:30 • 12424 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза20 января, 05:10 • 31567 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 33075 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 22044 просмотра
публикации
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники10:57 • 8320 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 22194 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 61960 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 68513 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 65754 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Александр Сырский
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Днепр
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 30288 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 45678 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 38740 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 43290 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 55117 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Ко мне с таким вопросом не обращались: Зеленский об отправке украинских военных в Гренландию

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не обращалась к нему с просьбой отправить украинские войска в Гренландию. Президент подчеркнул, что все украинские военные находятся на фронте из-за войны.

Ко мне с таким вопросом не обращались: Зеленский об отправке украинских военных в Гренландию
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен не обращалась к нему по вопросу отправки украинских войск в Гренландию, передает УНН.

Детали

Что касается наших военных, вы знаете, у нас война, все наши военные на фронте. И вы знаете, сегодня вопрос войска, это дефицитный вопрос, безусловно. Особенно во время полномасштабной войны. И у нас с Метте (премьер-министр Дании Метте Фредериксен - ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась. Я думаю, потому что все понимают, что Украина не в НАТО. Нас не берут в НАТО, все это понятно

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский обеспокоен смещением фокуса внимания с Украины на фоне последних событий вокруг Гренландии и заявлений президента США Дональда Трампа о желании взять остров под контроль.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Гренландия
Метте Фредериксен
НАТО
Дональд Трамп
Дания
Владимир Зеленский
Украина