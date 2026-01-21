Спор с Трампом по Гренландии срывает соглашение о поддержке послевоенной Украины, но план не будет отложен навсегда - FT

Европейская оппозиция попыткам президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию и предложенной им инициативе "Совет мира" сорвала планы по пакету экономической поддержки послевоенной Украины, что вызвало опасения, что "расширение трансатлантического раскола может подорвать единство Запада вокруг Киева", сообщает Financial Times, пишет УНН.

По словам шести чиновников, запланированное объявление о "плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован между Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, было отложено "из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном относительно Гренландии и предложенного совета под председательством Трампа для надзора за Газой и другими глобальными конфликтами".

"Пока что подписания нет", - сказал один из чиновников. Другой сказал, что европейские столицы не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии, пытаясь достичь прогресса в других вопросах, связанных с Трампом, таких как Украина.

"Никто сейчас не настроен устраивать грандиозное зрелище вокруг сделки с Трампом", - сказал третий чиновник, добавив, что спор относительно Гренландии и Совета мира "омрачил" ранее запланированное внимание к Украине на встрече в Альпах.

Трамп угрожал ввести пошлины восьми европейским союзникам НАТО в ответ на их решение направить войска на датский арктический остров Гренландия для военных учений, что спровоцировало то, что европейские чиновники называют самым серьезным трансатлантическим кризисом за десятилетия. Он также всколыхнул европейские столицы, пригласив их присоединиться к предложенному Совету мира, "который, по мнению многих в Европе, имеет целью отодвинуть ООН как форум для посредничества в глобальных конфликтах".

Большинство государств ЕС отклонили приглашение, а решение пригласить главу кремля владимира путина в совет углубило существующие опасения относительно этого предложения, сообщают источники, информированные о решении.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не будет участвовать из-за опасений относительно полномочий совета, тогда как правительство Германии заявило, что "предпосылкой" для ее участия является то, чтобы орган был "совместимым с существующими международно-правовыми рамками".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам во вторник, что мне "очень трудно представить" участие в любой организации вместе с путиным. "Я обеспокоен любой потерей фокуса во время полномасштабной войны, - добавил он, когда его спросили об изменении фокуса в Давосе. - Я не считаю [Гренландию и Украину] взаимозаменяемыми [темами]".

План процветания – экономический аспект более широкого мирного предложения, которое обсуждают США, Украина и европейские столицы для прекращения почти четырехлетнего вторжения россии – имеет целью обеспечить Украине долгосрочную поддержку для реконструкции и восстановления после любого прекращения огня, отмечает издание.

"Напряженность между США и европейскими столицами относительно Гренландии сорвала переговоры по документу между высокопоставленными должностными лицами национальной безопасности на этой неделе", сообщили три человека, информированные об обсуждении. США не направили своего представителя на переговоры в понедельник вечером, добавили они.

"Настроения изменились, - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, имея в виду кризис вокруг Гренландии, который побудил блок пообещать возмездие, если Трамп выполнит свою угрозу. 0 Он пересек черту, и мы не можем притворяться, что все идет как обычно".

"План процветания" не будет отложен на неопределенный срок, заявили шесть чиновников, и его все еще могут подписать позже.

Во вторник Зеленский заявил, что план "очень важен". Однако он решил не ехать в Давос, поскольку Киев пострадал от массированной воздушной атаки рф. По словам двух человек, близких к Президенту, украинский лидер также решил не ездить в Швейцарию, пока не будет гарантии содержательной встречи с Трампом, на которой будет подписан план процветания.

"Мы находимся на завершающем этапе завершения этих документов. Если документы будут готовы, мы проведем встречу, и будет поездка [в Давос]", – сказал Зеленский журналистам.

