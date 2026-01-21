Суперечка з Трампом щодо Гренландії зриває угоду щодо підтримки післявоєнної України, але план не буде відкладено назавжди - FT

Європейська опозиція спробам президента США Дональда Трампа придбати Гренландію та запропонованій ним ініціативі "Рада миру" зірвала плани щодо пакету економічної підтримки післявоєнної України, що викликало побоювання, що "розширення трансатлантичного розколу може підірвати єдність Заходу навколо Києва", повідомляє Financial Times, пише УНН.

За словами шести чиновників, заплановане оголошення про "план процвітання" на суму 800 мільярдів доларів, який мав бути узгоджений між Україною, Європою та США на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня, було відкладено "через глибокі розбіжності між європейськими столицями та Вашингтоном щодо Гренландії та запропонованої ради під головуванням Трампа для нагляду за Газою та іншими глобальними конфліктами".

"Поки що підписання немає", - сказав один з чиновників. Інший сказав, що європейські столиці не можуть просто ігнорувати дії президента США щодо Гренландії, намагаючись досягти прогресу в інших питаннях, пов'язаних з Трампом, таких як Україна.

"Ніхто зараз не налаштований влаштовувати грандіозне видовище навколо угоди з Трампом", - сказав третій чиновник, додавши, що суперечка щодо Гренландії та Ради миру "затьмарила" раніше заплановану увагу до України на зустрічі в Альпах.

Трамп погрожував запровадити мита вісьмом європейським союзникам НАТО у відповідь на їхнє рішення направити війська на данський арктичний острів Гренландія для військових навчань, що спровокувало те, що європейські чиновники називають найсерйознішою трансатлантичною кризою за десятиліття. Він також сколихнув європейські столиці, запросивши їх приєднатися до запропонованої Ради миру, "яка, на думку багатьох у Європі, має на меті відсунути ООН як форум для посередництва в глобальних конфліктах".

Більшість держав ЄС відхилили запрошення, а рішення запросити главу кремля володимира путіна до ради поглибило існуючі занепокоєння щодо цієї пропозиції, повідомляють джерела, поінформовані про рішення.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не братиме участі через занепокоєння щодо повноважень ради, тоді як уряд Німеччини заявив, що "передумовою" для її участі є те, щоб орган був "сумісним з існуючими міжнародно-правовими рамками".

Президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у вівторок, що мені "дуже важко уявити" участь у будь-якій організації разом із путіним. "Я стурбований будь-якою втратою фокусу під час повномасштабної війни, - додав він, коли його запитали про зміну фокусу в Давосі. - Я не вважаю [Гренландію та Україну] взаємозамінними [темами]".

План процвітання – економічний аспект ширшої мирної пропозиції, яку обговорюють США, Україна та європейські столиці для припинення майже чотирирічного вторгнення росії – має на меті забезпечити Україні довгострокову підтримку для реконструкції та відновлення після будь-якого припинення вогню, зазначає видання.

"Напруженість між США та європейськими столицями щодо Гренландії зірвала переговори щодо документа між високопоставленими посадовцями національної безпеки цього тижня", повідомили три особи, поінформовані про обговорення. США не направили свого представника на переговори в понеділок увечері, додали вони.

"Настрої змінилися, - сказав один високопоставлений дипломат ЄС, маючи на увазі кризу навколо Гренландії, яка спонукала блок пообіцяти відплату, якщо Трамп виконає свою погрозу. 0 Він перетнув межу, і ми не можемо вдавати, що все йде як завжди".

"План процвітання" не буде відкладено на невизначений термін, заявили шість чиновників, і його все ще можуть підписати пізніше.

У вівторок Зеленський заявив, що план "дуже важливий". Однак він вирішив не їхати до Давоса, оскільки Київ постраждав від масованої повітряної атаки рф. За словами двох осіб, близьких до Президента, український лідер також вирішив не їздити до Швейцарії, доки не буде гарантії змістовної зустрічі з Трампом, на якій буде підписано план процвітання.

"Ми знаходимося на завершальному етапі завершення цих документів. Якщо документи будуть готові, ми проведемо зустріч, і буде поїздка [до Давосу]", – сказав Зеленський журналістам.

