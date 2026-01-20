Зеленський: якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі, документи готові

Президент Володимир Зеленський повідомив про отримані доповіді українських перемовників після зустрічей у США з посланцями президента країни Дональда Трампа та дипломатів з Давоса, і вказав, що українська команда підготувала все необхідне для підписання, зокрема з Америкою, документів щодо гарантій безпеки та відновлення України, і якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі, пише УНН.

Доповідали наші представники – з делегації України, яка працювала в Америці з командою Президента Сполучених Штатів цими днями, та дипломати, які зараз перебувають у Давосі - вказав Зеленський у соцмережах

З його слів, "сьогоднішній російський удар та його наслідки очевидно окреслюють пріоритети: передусім потрібне посилення нашої ППО та відновлення після ударів, реальна координація на місцях та з партнерами"."

"Значна кількість російської балістики, також крилаті ракети, і доволі свіжі – після виробництва вже в цьому році. Тобто росія, на жаль, іще має способи обійти санкції світу та отримати критичні компоненти, без яких просто не було б таких російських ракет. Самостійно російська держава не має здатності виробляти ту зброю, яку застосовує проти України, проти нашої енергетики, та якою погрожує іншим країнам. І це відбувається на тлі намагань світу, передусім Сполучених Штатів, активізувати дипломатію. росія зневажає відповідні намагання", - зазначив Президент.

"Зараз у Києві, у багатьох інших наших містах і громадах – масштабні відключення електрики. Тільки в столиці після російського удару більш ніж 5600 багатоквартирних будинків без тепла. Ремонтні бригади, всі наші енергетичні компанії, державні підприємства, комунальні служби працюватимуть цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію", - зазначив Глава держави.

Так само активно та ефективно мають працювати всі наші дипломати, всі наші представники, щоб в України було достатньо ракет для ППО. Напередодні зайшли в Україну один пакет для "петріотів" та один пакет для "насамсів", і це суттєво допомогло. Якби постачання запізнилося ще хоча б на добу, наслідки удару були б значно критичніші - наголосив Президент.

Він вказав, що "ми не маємо права втрачати жодної доби та жодної можливості посилити Україну, прискорити відновлення для наших людей".

Україна готова до зустрічей з усіма партнерами, якщо це зустрічі, які допомагають захисту життя та гарантуванню безпеки, якщо це зустрічі, які реально працюють. Наша команда підготувала все необхідне, щоб ми могли підписати, зокрема з Америкою, документи щодо гарантій безпеки та відновлення України - сказав Зеленський.

Президент підкреслив: "Це має бути історичним результатом, оскільки найбільша війна після Другої світової – саме у Європі".

"Глобально важливо закінчити цю війну. Ми все робимо для цього. Ми готові до змістовної роботи і з європейськими партнерами", - вів далі Президент.

Якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту реальних людей, реальних міст і сіл в Україні, Україна буде в Давосі. Якщо партнери не готові, усі представники України повинні зосередитися на конкретних речах, які допомагають нашій державі, нашим громадянам. Перше – ракети для ППО. Друге – енергетичне обладнання для відновлення. Третє – пакети підтримки, які допоможуть фронту й нашим громадам. Кожен український посадовець, усі наші представники повинні зараз демонструвати результати – бути зі своєю державою, зі своїм народом, виконувати свої завдання. Дякую всім, хто з Україною! Слава Україні! - підсумував Зеленський.

