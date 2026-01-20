Зеленський: якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі, документи готові

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:08 • 1496 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
11:00 • 2822 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
09:39 • 7374 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 11182 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 12610 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 12484 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 32796 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 63906 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 50912 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 49780 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37 • 15011 перегляди
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямкуVideo20 січня, 04:30 • 9278 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза20 січня, 05:10 • 28599 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 29876 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 16753 перегляди
Публікації
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки10:57 • 2770 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 17039 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 59068 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 65751 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 62977 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Рафаель Гроссі
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Ґренландія
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 28942 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 44372 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 37536 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 42139 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 53985 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Financial Times

Зеленський: якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі, документи готові

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент Зеленський отримав доповіді перемовників після зустрічей у США та Давосі. Україна готова до підписання документів щодо гарантій безпеки та відновлення, зокрема з Америкою.

Зеленський: якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі, документи готові

Президент Володимир Зеленський повідомив про отримані доповіді українських перемовників після зустрічей у США з посланцями президента країни Дональда Трампа та дипломатів з Давоса, і вказав, що українська команда підготувала все необхідне для підписання, зокрема з Америкою, документів щодо гарантій безпеки та відновлення України, і якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту Україні, Україна буде в Давосі, пише УНН.

Доповідали наші представники – з делегації України, яка працювала в Америці з командою Президента Сполучених Штатів цими днями, та дипломати, які зараз перебувають у Давосі

- вказав Зеленський у соцмережах

З його слів, "сьогоднішній російський удар та його наслідки очевидно окреслюють пріоритети: передусім потрібне посилення нашої ППО та відновлення після ударів, реальна координація на місцях та з партнерами"."

"Значна кількість російської балістики, також крилаті ракети, і доволі свіжі – після виробництва вже в цьому році. Тобто росія, на жаль, іще має способи обійти санкції світу та отримати критичні компоненти, без яких просто не було б таких російських ракет. Самостійно російська держава не має здатності виробляти ту зброю, яку застосовує проти України, проти нашої енергетики, та якою погрожує іншим країнам. І це відбувається на тлі намагань світу, передусім Сполучених Штатів, активізувати дипломатію. росія зневажає відповідні намагання", - зазначив Президент.

Сибіга після атаки рф обговорив з Каллас посилення тиску на росію: збирається узгодити зусилля на Раді ЄС20.01.26, 12:01 • 1290 переглядiв

"Зараз у Києві, у багатьох інших наших містах і громадах – масштабні відключення електрики. Тільки в столиці після російського удару більш ніж 5600 багатоквартирних будинків без тепла. Ремонтні бригади, всі наші енергетичні компанії, державні підприємства, комунальні служби працюватимуть цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію", - зазначив Глава держави.

Так само активно та ефективно мають працювати всі наші дипломати, всі наші представники, щоб в України було достатньо ракет для ППО. Напередодні зайшли в Україну один пакет для "петріотів" та один пакет для "насамсів", і це суттєво допомогло. Якби постачання запізнилося ще хоча б на добу, наслідки удару були б значно критичніші

- наголосив Президент.

Він вказав, що "ми не маємо права втрачати жодної доби та жодної можливості посилити Україну, прискорити відновлення для наших людей".

Україна готова до зустрічей з усіма партнерами, якщо це зустрічі, які допомагають захисту життя та гарантуванню безпеки, якщо це зустрічі, які реально працюють. Наша команда підготувала все необхідне, щоб ми могли підписати, зокрема з Америкою, документи щодо гарантій безпеки та відновлення України

- сказав Зеленський.

Президент підкреслив: "Це має бути історичним результатом, оскільки найбільша війна після Другої світової – саме у Європі".

"Глобально важливо закінчити цю війну. Ми все робимо для цього. Ми готові до змістовної роботи і з європейськими партнерами", - вів далі Президент.

Якщо зустрічі в Давосі можуть дати більше захисту реальних людей, реальних міст і сіл в Україні, Україна буде в Давосі. Якщо партнери не готові, усі представники України повинні зосередитися на конкретних речах, які допомагають нашій державі, нашим громадянам. Перше – ракети для ППО. Друге – енергетичне обладнання для відновлення. Третє – пакети підтримки, які допоможуть фронту й нашим громадам. Кожен український посадовець, усі наші представники повинні зараз демонструвати результати – бути зі своєю державою, зі своїм народом, виконувати свої завдання. Дякую всім, хто з Україною! Слава Україні!

- підсумував Зеленський.

Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі20.01.26, 13:08 • 1494 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Село
Санкції
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Давос
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
NASAMS
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ