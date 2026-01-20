Сибіга після атаки рф обговорив з Каллас посилення тиску на росію: збирається узгодити зусилля на Раді ЄС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з Каєю Каллас посилення тиску на рф. На Раді ЄС 21 січня узгодять зусилля, щоб змусити РФ припинити війну.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергового масованого удару рф по енергетиці обговорив з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас посилення тиску на росію і очікує на Раді ЄС із закордонних справ 21 січня узгодити зусилля, аби змусити рф припинити війну, і визначити кроки для посилення України, про що повідомив у вівторок у X, пише УНН.
Деталі
"Я провів розмову з Каєю Каллас та поінформував її про наслідки масованого російського удару по Україні - нашому народу, цивільній та енергетичній інфраструктурі. Я подякував Європейському Союзу за незмінну підтримку України та наголосив на необхідності подальшого посилення тиску на росію. Ми обмінялися поглядами щодо останніх подій у контексті мирних зусиль та скоординували подальші кроки", - написав Сибіга.
Також міністр повідомив, що "висловив вдячність за запрошення взяти участь у завтрашньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ".
"Це стане своєчасною можливістю узгодити наші зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, а також визначити подальші кроки для зміцнення оборони й стійкості України", – зазначив голова МЗС.
