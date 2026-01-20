$43.180.08
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 3082 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 7676 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 8510 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 29214 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 60060 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 48884 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 48583 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 41632 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 55241 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Сибіга після атаки рф обговорив з Каллас посилення тиску на росію: збирається узгодити зусилля на Раді ЄС

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з Каєю Каллас посилення тиску на рф. На Раді ЄС 21 січня узгодять зусилля, щоб змусити РФ припинити війну.

Сибіга після атаки рф обговорив з Каллас посилення тиску на росію: збирається узгодити зусилля на Раді ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергового масованого удару рф по енергетиці обговорив з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас посилення тиску на росію і очікує на Раді ЄС із закордонних справ 21 січня узгодити зусилля, аби змусити рф припинити війну, і визначити кроки для посилення України, про що повідомив у вівторок у X, пише УНН.

Деталі

"Я провів розмову з Каєю Каллас та поінформував її про наслідки масованого російського удару по Україні - нашому народу, цивільній та енергетичній інфраструктурі. Я подякував Європейському Союзу за незмінну підтримку України та наголосив на необхідності подальшого посилення тиску на росію. Ми обмінялися поглядами щодо останніх подій у контексті мирних зусиль та скоординували подальші кроки", - написав Сибіга.

Також міністр повідомив, що "висловив вдячність за запрошення взяти участь у завтрашньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ".

"Це стане своєчасною можливістю узгодити наші зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, а також визначити подальші кроки для зміцнення оборони й стійкості України", – зазначив голова МЗС.

рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення20.01.26, 11:39 • 1404 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Електроенергія
Кая Каллас
Європейський Союз
Україна