Сибіга після атаки рф обговорив з Каллас посилення тиску на росію: збирається узгодити зусилля на Раді ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергового масованого удару рф по енергетиці обговорив з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас посилення тиску на росію і очікує на Раді ЄС із закордонних справ 21 січня узгодити зусилля, аби змусити рф припинити війну, і визначити кроки для посилення України, про що повідомив у вівторок у X, пише УНН.

Деталі

"Я провів розмову з Каєю Каллас та поінформував її про наслідки масованого російського удару по Україні - нашому народу, цивільній та енергетичній інфраструктурі. Я подякував Європейському Союзу за незмінну підтримку України та наголосив на необхідності подальшого посилення тиску на росію. Ми обмінялися поглядами щодо останніх подій у контексті мирних зусиль та скоординували подальші кроки", - написав Сибіга.

Також міністр повідомив, що "висловив вдячність за запрошення взяти участь у завтрашньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ".

"Це стане своєчасною можливістю узгодити наші зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, а також визначити подальші кроки для зміцнення оборони й стійкості України", – зазначив голова МЗС.

