Сибига после атаки РФ обсудил с Каллас усиление давления на Россию: собирается согласовать усилия на Совете ЕС
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с Каей Каллас усиление давления на РФ. На Совете ЕС 21 января согласуют усилия, чтобы заставить РФ прекратить войну.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередного массированного удара РФ по энергетике обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас усиление давления на Россию и ожидает на Совете ЕС по иностранным делам 21 января согласовать усилия, чтобы заставить РФ прекратить войну, и определить шаги для усиления Украины, о чем сообщил во вторник в X, пишет УНН.
Подробности
"Я провел разговор с Каей Каллас и проинформировал ее о последствиях массированного российского удара по Украине - нашему народу, гражданской и энергетической инфраструктуре. Я поблагодарил Европейский Союз за неизменную поддержку Украины и подчеркнул необходимость дальнейшего усиления давления на Россию. Мы обменялись мнениями относительно последних событий в контексте мирных усилий и скоординировали дальнейшие шаги", - написал Сибига.
Также министр сообщил, что "выразил благодарность за приглашение принять участие в завтрашнем заседании Совета ЕС по иностранным делам".
"Это станет своевременной возможностью согласовать наши усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, а также определить дальнейшие шаги для укрепления обороны и устойчивости Украины", – отметил глава МИД.
