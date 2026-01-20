$43.180.08
09:39 • 2180 просмотра
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 4400 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 8700 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 9504 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 29824 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 60763 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 49223 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 48786 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 41785 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 55817 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзивы
Сибига после атаки РФ обсудил с Каллас усиление давления на Россию: собирается согласовать усилия на Совете ЕС

Киев • УНН

 • 432 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с Каей Каллас усиление давления на РФ. На Совете ЕС 21 января согласуют усилия, чтобы заставить РФ прекратить войну.

Сибига после атаки РФ обсудил с Каллас усиление давления на Россию: собирается согласовать усилия на Совете ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередного массированного удара РФ по энергетике обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас усиление давления на Россию и ожидает на Совете ЕС по иностранным делам 21 января согласовать усилия, чтобы заставить РФ прекратить войну, и определить шаги для усиления Украины, о чем сообщил во вторник в X, пишет УНН.

Подробности

"Я провел разговор с Каей Каллас и проинформировал ее о последствиях массированного российского удара по Украине - нашему народу, гражданской и энергетической инфраструктуре. Я поблагодарил Европейский Союз за неизменную поддержку Украины и подчеркнул необходимость дальнейшего усиления давления на Россию. Мы обменялись мнениями относительно последних событий в контексте мирных усилий и скоординировали дальнейшие шаги", - написал Сибига.

Также министр сообщил, что "выразил благодарность за приглашение принять участие в завтрашнем заседании Совета ЕС по иностранным делам".

"Это станет своевременной возможностью согласовать наши усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, а также определить дальнейшие шаги для укрепления обороны и устойчивости Украины", – отметил глава МИД.

РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления20.01.26, 11:39 • 2196 просмотров

Юлия Шрамко

