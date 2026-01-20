Сибига после атаки РФ обсудил с Каллас усиление давления на Россию: собирается согласовать усилия на Совете ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после очередного массированного удара РФ по энергетике обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас усиление давления на Россию и ожидает на Совете ЕС по иностранным делам 21 января согласовать усилия, чтобы заставить РФ прекратить войну, и определить шаги для усиления Украины, о чем сообщил во вторник в X, пишет УНН.

Подробности

"Я провел разговор с Каей Каллас и проинформировал ее о последствиях массированного российского удара по Украине - нашему народу, гражданской и энергетической инфраструктуре. Я поблагодарил Европейский Союз за неизменную поддержку Украины и подчеркнул необходимость дальнейшего усиления давления на Россию. Мы обменялись мнениями относительно последних событий в контексте мирных усилий и скоординировали дальнейшие шаги", - написал Сибига.

Также министр сообщил, что "выразил благодарность за приглашение принять участие в завтрашнем заседании Совета ЕС по иностранным делам".

"Это станет своевременной возможностью согласовать наши усилия, направленные на то, чтобы заставить Россию прекратить войну, а также определить дальнейшие шаги для укрепления обороны и устойчивости Украины", – отметил глава МИД.

РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления