РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления

Россия обновила тактику удара, имеет место особое направление атаки на поражение объектов энергетики, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, поручив военным детально проинформировать партнеров, прежде всего США, относительно изменения российской тактики удара, а Премьер-министру и министру энергетики до 18 часов подать полный анализ относительно сроков восстановления в каждом регионе, пишет УНН.

Детали

"Провел специальный энергетический селектор. Были все правительственные чиновники, задействованные в ликвидации последствий, областные власти, военные, представители энергетического сектора. Во всех регионах, где были попадания, уже начались восстановительные работы", - написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность всем задействованным специалистам.

"По состоянию на сейчас наибольшие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове. Отдельно обсудили ситуацию на Днепропетровщине, в Запорожье и области, на Сумщине, Черниговщине и в Одессе. Продолжается восстановление в Ровенской области", - указал Президент.

Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о применении наших систем ПВО для сбития российских ракет и о первых фактах об обновленной тактике врага. Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, и проинформировать их детально относительно изменения российской тактики удара и особого направления атаки на поражение объектов энергетики. Будем работать и по запросам на ракеты для систем ПВО – время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу поставки - сообщил Зеленский.

Министр внутренних дел Украины, по его словам, доложил о ликвидации пожаров на пораженных объектах, а также о резервных объемах оборудования для столицы.

"По имеющейся информации, по меньшей мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году. Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против россии и блокирование поставок критических компонентов реально работали", - подчеркнул Президент.

Поручил Премьер-министру Украины и министру энергетики Украины до 18 часов сегодня дать полный анализ относительно сроков восстановления в каждом регионе и относительно необходимых ресурсов. Все силы государственных и частных компаний в области энергетики должны быть направлены на то, чтобы обеспечить для украинцев максимально быстрое восстановление. Спасибо всем, кто с Украиной! - указал Зеленский.

Зеленский отреагировал на атаку РФ: за сутки до этого Украина получила необходимые ракеты, ПВО отработала по существенному количеству целей