РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 622 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 5596 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 6412 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 27967 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 58662 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 48103 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 48033 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 41240 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 54119 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
публикации
Эксклюзивы
РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Владимир Зеленский поручил военным проинформировать партнеров об изменении тактики РФ и особом направлении атак на энергетику. Премьер-министр и министр энергетики должны представить анализ относительно сроков восстановления в регионах.

РФ изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления

Россия обновила тактику удара, имеет место особое направление атаки на поражение объектов энергетики, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, поручив военным детально проинформировать партнеров, прежде всего США, относительно изменения российской тактики удара, а Премьер-министру и министру энергетики до 18 часов подать полный анализ относительно сроков восстановления в каждом регионе, пишет УНН.

Детали

"Провел специальный энергетический селектор. Были все правительственные чиновники, задействованные в ликвидации последствий, областные власти, военные, представители энергетического сектора. Во всех регионах, где были попадания, уже начались восстановительные работы", - написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность всем задействованным специалистам.

"По состоянию на сейчас наибольшие сложности в Киеве, в части Киевской области, в Харькове. Отдельно обсудили ситуацию на Днепропетровщине, в Запорожье и области, на Сумщине, Черниговщине и в Одессе. Продолжается восстановление в Ровенской области", - указал Президент.

Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о применении наших систем ПВО для сбития российских ракет и о первых фактах об обновленной тактике врага. Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, и проинформировать их детально относительно изменения российской тактики удара и особого направления атаки на поражение объектов энергетики. Будем работать и по запросам на ракеты для систем ПВО – время имеет значение по каждому запросу, по каждому элементу поставки

- сообщил Зеленский.

Министр внутренних дел Украины, по его словам, доложил о ликвидации пожаров на пораженных объектах, а также о резервных объемах оборудования для столицы.

"По имеющейся информации, по меньшей мере часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году. Это еще раз говорит о том, как важно, чтобы санкции мира против россии и блокирование поставок критических компонентов реально работали", - подчеркнул Президент.

Поручил Премьер-министру Украины и министру энергетики Украины до 18 часов сегодня дать полный анализ относительно сроков восстановления в каждом регионе и относительно необходимых ресурсов. Все силы государственных и частных компаний в области энергетики должны быть направлены на то, чтобы обеспечить для украинцев максимально быстрое восстановление. Спасибо всем, кто с Украиной!

- указал Зеленский.

Юлия Шрамко

