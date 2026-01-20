Зеленский отреагировал на атаку РФ: за сутки до этого Украина получила необходимые ракеты, ПВО отработала по существенному количеству целей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку РФ значительным количеством баллистических и крылатых ракет и более 300 дронами, указав, что за сутки до этого удара Украина получила необходимые ракеты, "и это существенно помогло" - ПВО отработала по существенному количеству целей, пишет УНН.

Детали

"Сейчас уже есть первые отчеты по ситуации в регионах после российского удара. Киев и Киевская область, Винницкая область, Днепровщина, Одесская область, Запорожье, Полтавщина, Сумщина и другие наши области", - указал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, "везде задействованы ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы".

В российском ударе было значительное количество баллистических и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов - сообщил Зеленский.

Как отметил Президент, "наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей".

За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "Патриотов", для "Насамсов", для других систем ПВО критически необходимы. Прямая задача всей нашей дипломатической системы – работать, чтобы у Украины было достаточно средств ПВО. И партнеры должны не подводить с этим, ракеты для ПВО – это реальная защита жизни людей - подчеркнул Зеленский.

По его словам, "в формате специального энергетического селектора определим полные детали относительно последствий атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям". "Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления", - отметил Президент.

"Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми. Сейчас все украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний - все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию. Надо быть в своем государстве, в своих городах, со своими общинами. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

В Киеве один пострадавший, перебои со светом и водой и тысячи домов без тепла после атаки рф