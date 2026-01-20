Зеленский отреагировал на атаку РФ: за сутки до этого Украина получила необходимые ракеты, ПВО отработала по существенному количеству целей

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19 января, 18:36 • 21994 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 48879 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 40834 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 42042 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 36746 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 45350 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 20997 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 54671 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 51922 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 19193 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 23371 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 22093 просмотра
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации03:37 • 6158 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10 • 18266 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 18015 просмотра
публикации
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 3416 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 45383 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 54695 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 51944 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 68258 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Виталий Кличко
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Объединенные Арабские Эмираты
Европа
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 23438 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 38877 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 32816 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 37603 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 49602 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136

Зеленский отреагировал на атаку РФ: за сутки до этого Украина получила необходимые ракеты, ПВО отработала по существенному количеству целей

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Украина получила необходимые ракеты за сутки до российской атаки из более чем 300 дронов, баллистики и крылатых ракет, что существенно помогло ПВО. Он подчеркнул важность постоянных поставок ракет для систем ПВО и призвал украинских чиновников оставаться в стране.

Зеленский отреагировал на атаку РФ: за сутки до этого Украина получила необходимые ракеты, ПВО отработала по существенному количеству целей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку РФ значительным количеством баллистических и крылатых ракет и более 300 дронами, указав, что за сутки до этого удара Украина получила необходимые ракеты, "и это существенно помогло" - ПВО отработала по существенному количеству целей, пишет УНН.

Детали

"Сейчас уже есть первые отчеты по ситуации в регионах после российского удара. Киев и Киевская область, Винницкая область, Днепровщина, Одесская область, Запорожье, Полтавщина, Сумщина и другие наши области", - указал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, "везде задействованы ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы".

В российском ударе было значительное количество баллистических и крылатых ракет. Еще более 300 ударных дронов

- сообщил Зеленский.

Как отметил Президент, "наши силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству целей".

За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для "Патриотов", для "Насамсов", для других систем ПВО критически необходимы. Прямая задача всей нашей дипломатической системы – работать, чтобы у Украины было достаточно средств ПВО. И партнеры должны не подводить с этим, ракеты для ПВО – это реальная защита жизни людей

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, "в формате специального энергетического селектора определим полные детали относительно последствий атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям". "Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления", - отметил Президент.

"Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми. Сейчас все украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний - все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию. Надо быть в своем государстве, в своих городах, со своими общинами. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

В Киеве один пострадавший, перебои со светом и водой и тысячи домов без тепла после атаки рф20.01.26, 08:18 • 2554 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Винницкая область
Сумская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
MIM-104 Patriot
НАСАМС
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье
Киев