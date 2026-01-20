Зеленський відреагував на атаку рф: за добу до цього Україна отримала необхідні ракети, ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей

$43.180.08
19 січня, 18:36 • 22032 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 48959 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 40901 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 42103 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 36798 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 45433 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 21019 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 54736 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 51984 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19195 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35 • 23371 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14 • 22093 перегляди
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію03:37 • 6158 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 18266 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 18015 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 3422 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 45386 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 51948 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 68262 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Віталій Кличко
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Об'єднані Арабські Емірати
Європа
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 23442 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 38880 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 32820 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 37607 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 49605 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Зеленський відреагував на атаку рф: за добу до цього Україна отримала необхідні ракети, ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що Україна отримала необхідні ракети за добу до російської атаки з понад 300 дронів, балістики та крилатих ракет, що суттєво допомогло ППО. Він наголосив на важливості постійного постачання ракет для систем ППО та закликав українських посадовців залишатися в країні.

Зеленський відреагував на атаку рф: за добу до цього Україна отримала необхідні ракети, ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф значною кількістю балістики та крилатих ракет та понад 300 дронами, вказавши, що за добу до цього удару Україна отримала необхідні ракети, "і це суттєво допомогло" - ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей, пише УНН.

Деталі

"Зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару. Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області", - вказав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, "усюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили".

В російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет. Ще більш ніж 300 ударних дронів

- повідомив Зеленський.

Як зазначив Президент, "наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей".

За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "петріотів", для "насамсів", для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи – працювати, щоб в України було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО – це реальний захист життя людей

- наголосив Зеленський.

З його слів, "у форматі спеціального енергетичного селектора визначимо повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям". "Найбільш складна ситуація поки в Києві, значна кількість житлових будинків без опалення", - зазначив Президент.

"Важливо, щоб світ про це не мовчав. росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній - усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію. Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами. Слава Україні!" - підкреслив Зеленський.

У Києві одна постраждала, перебої зі світлом та водою і тисячі будинків без тепла після атаки рф20.01.26, 08:18 • 2556 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Вінницька область
Сумська область
Полтавська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
MIM-104 Patriot
NASAMS
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя
Київ