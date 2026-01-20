Зеленський відреагував на атаку рф: за добу до цього Україна отримала необхідні ракети, ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф значною кількістю балістики та крилатих ракет та понад 300 дронами, вказавши, що за добу до цього удару Україна отримала необхідні ракети, "і це суттєво допомогло" - ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей, пише УНН.

Деталі

"Зараз уже є перші звіти щодо ситуації в регіонах після російського удару. Київ та Київщина, Вінницька область, Дніпровщина, Одеська область, Запоріжжя, Полтавщина, Сумщина та інші наші області", - вказав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, "усюди залучені ремонтні бригади, ДСНС України, усі необхідні сили".

В російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет. Ще більш ніж 300 ударних дронів - повідомив Зеленський.

Як зазначив Президент, "наші сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей".

За добу до цього удару ми нарешті отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. Кожен пакет підтримки має значення. Ракети для "петріотів", для "насамсів", для інших систем ППО критично необхідні. Пряме завдання всієї нашої дипломатичної системи – працювати, щоб в України було достатньо засобів ППО. І партнери мають не підводити із цим, ракети для ППО – це реальний захист життя людей - наголосив Зеленський.

З його слів, "у форматі спеціального енергетичного селектора визначимо повні деталі щодо наслідків атаки та необхідні ресурси, щоб відновити постачання електрики, тепла й води людям". "Найбільш складна ситуація поки в Києві, значна кількість житлових будинків без опалення", - зазначив Президент.

"Важливо, щоб світ про це не мовчав. росія не може бути на рівних з іншими країнами світу, поки налаштована тільки на вбивства й знущання з людей. Зараз усі українські посадовці, кожен відповідальний за роботу державних інституцій, обласної та місцевої влади, українських енергетичних компаній - усі повинні бути в Україні, працювати, допомагати людям та старатися стабілізувати ситуацію. Треба бути у своїй державі, у своїх містах, зі своїми громадами. Слава Україні!" - підкреслив Зеленський.

У Києві одна постраждала, перебої зі світлом та водою і тисячі будинків без тепла після атаки рф