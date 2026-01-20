В Киеве один пострадавший, перебои со светом и водой и тысячи домов без тепла после атаки рф

В Киеве в результате атаки рф в ночь на 20 января известно об одном пострадавшем человеке, есть перебои со светом, водой, 5,6 тыс. домов без тепла, сообщил во вторник мэр города Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц - написал Кличко.

Детали

По данным мэра, после этой атаки РФ на столицу "без тепла 5635 многоэтажек". "Почти 80 процентов из них - дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января", - указал он, добавив, что на вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января.

"Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения", - отметил Кличко.

Он также сообщал ночью, что "на левом берегу столицы перебои со светом".

Коммунальщики и энергетики, по его словам, "работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян".

