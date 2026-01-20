В Киеве один пострадавший, перебои со светом и водой и тысячи домов без тепла после атаки рф
Киев • УНН
В Киеве после ночной атаки рф один человек пострадал, есть перебои со светом, водой, 5,6 тыс. домов без тепла. На левом берегу столицы временно отсутствует водоснабжение.
В Киеве в результате атаки рф в ночь на 20 января известно об одном пострадавшем человеке, есть перебои со светом, водой, 5,6 тыс. домов без тепла, сообщил во вторник мэр города Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Одна пострадавшая в Днепровском районе в результате атаки врага находится в стационаре одной из столичных больниц
Детали
По данным мэра, после этой атаки РФ на столицу "без тепла 5635 многоэтажек". "Почти 80 процентов из них - дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января", - указал он, добавив, что на вчерашний вечер из шести тысяч домов 16 оставались без тепла в результате повреждений врагом критической инфраструктуры 9 января.
"Левый берег в результате сегодняшней атаки пока без водоснабжения", - отметил Кличко.
Он также сообщал ночью, что "на левом берегу столицы перебои со светом".
Коммунальщики и энергетики, по его словам, "работают, чтобы восстановить подачу тепла, воды и электричества в дома киевлян".
