Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации

19 января, 18:36 • 11620 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 23425 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 22310 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 24306 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 23326 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 26119 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 16945 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 39920 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 38143 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18741 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
В Киеве расширяют сеть распределенной генерации и привлекают резервы, но экстренные отключения не отменят - Шмыгаль19 января, 20:25 • 2992 просмотра
Список стран, приглашенных в «Совет мира» Дональда Трампа – Bloomberg19 января, 20:48 • 5018 просмотра
инициирована служебная проверка: Одесский ТЦК разъяснил инцидент с участием военных и полиции19 января, 21:21 • 5560 просмотра
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo23:35 • 7440 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом00:14 • 3914 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 26124 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 39924 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 38146 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 55110 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 76572 просмотра
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto19 января, 14:12 • 17033 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 32543 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 27619 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 32724 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 44930 просмотра
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Из-за очередного вражеского обстрела и сложной энергетической ситуации в Киеве поезда метро будут курсировать с изменениями. В частности, на красной линии движение начнется между "Академгородком" и "Арсенальной" с интервалом 4:30-5:00 мин.

Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда столичного метро будут курсировать с изменениями. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.

Детали

В частности, движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения - 4:30-5:00 мин.

После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения составит около 20-25 мин. Поезда будут следовать без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр"

- говорится в сообщении.

Кроме того, движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

  • между станциями "Сырец" - "Выдубичи" — с интервалом 7 минут;
    • между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" — с интервалом 10 минут.

      Движение поездов на синей линии - без изменений

      - уточнили в КГГА.

      Там добавили, что информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена.

      Напомним

      В Киеве в ночь на 20 января прозвучали взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении ударных БпЛА к Броварам и Бортничам. Мониторинговые каналы информируют о комбинированном ударе "шахедами" и баллистикой, после взрывов в некоторых районах столицы начались перебои со светом.

      Киев под очередным ударом: один человек пострадал, есть попадания в нежилые здания20.01.26, 03:01 • 1488 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ОбществоКиев
      Энергетика
      Воздушная тревога
      Война в Украине
      Отключение света
      Электроэнергия
      Киевская городская государственная администрация
      Киев