Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда столичного метро будут курсировать с изменениями. Об этом сообщает КГГА, информирует УНН.

Детали

В частности, движение поездов на красной линии начнется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения - 4:30-5:00 мин.

После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения составит около 20-25 мин. Поезда будут следовать без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр" - говорится в сообщении.

Кроме того, движение поездов на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется:

между станциями "Сырец" - "Выдубичи" — с интервалом 7 минут;

между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" — с интервалом 10 минут.

Движение поездов на синей линии - без изменений - уточнили в КГГА.

Там добавили, что информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена.

Напомним

В Киеве в ночь на 20 января прозвучали взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении ударных БпЛА к Броварам и Бортничам. Мониторинговые каналы информируют о комбинированном ударе "шахедами" и баллистикой, после взрывов в некоторых районах столицы начались перебои со светом.

