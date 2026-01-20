$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 16199 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 18187 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 20385 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 20563 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 23631 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 16265 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 37908 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 36552 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18554 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Публікації
Ексклюзиви
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 52 перегляди

У Києві в ніч на 20 січня пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення ударних БпЛА до Броварів та Бортничів. Моніторингові канали інформують про комбінований удар "шахедами" та балістикою, після вибухів у деяких районах столиці почалися перебої зі світлом.

Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом

У Києві в ніч на вівторок, 20 січня,  пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 1:37 Повітряні сили ЗСУ (ПС) попередили, що кілька ударних БпЛА наближаються до Броварів з півночі та сходу.

Ворожий БпЛА Бортничі в напрямку Позняки на Київщині

- уточнили незабаром у ПС.

Згодом начальник Київської МВА Тимур Ткаченко підтвердив інформацію про атаку на столицю.

росіяни атакують столицю. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!

- написав Ткаченко.

Тим часом моніторингові канали повідомляють, що Київ перебуває під комбінованим ударом "шахедами" та балістики. Також вказується, що у у деяких районах столиці після вибухів почалися перебої зі світлом.

Нагадаємо

Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ9 січня загинули 4 людини, серед них медик, 19 отримали поранення.

У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.

Нічна ворожа атака на Київ: пошкоджено будинок, локалізовано пожежу у Солом'янському районі

Вадим Хлюдзинський

