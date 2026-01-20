Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом

У Києві в ніч на вівторок, 20 січня, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 1:37 Повітряні сили ЗСУ (ПС) попередили, що кілька ударних БпЛА наближаються до Броварів з півночі та сходу.

Ворожий БпЛА Бортничі в напрямку Позняки на Київщині - уточнили незабаром у ПС.

Згодом начальник Київської МВА Тимур Ткаченко підтвердив інформацію про атаку на столицю.

росіяни атакують столицю. Будь ласка, залишайтесь в укриттях! - написав Ткаченко.

Тим часом моніторингові канали повідомляють, що Київ перебуває під комбінованим ударом "шахедами" та балістики. Також вказується, що у у деяких районах столиці після вибухів почалися перебої зі світлом.

Нагадаємо

Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ9 січня загинули 4 людини, серед них медик, 19 отримали поранення.

У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.

Нічна ворожа атака на Київ: пошкоджено будинок, локалізовано пожежу у Солом’янському районі