Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом
Київ • УНН
У Києві в ніч на 20 січня пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення ударних БпЛА до Броварів та Бортничів. Моніторингові канали інформують про комбінований удар "шахедами" та балістикою, після вибухів у деяких районах столиці почалися перебої зі світлом.
У Києві в ніч на вівторок, 20 січня, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 1:37 Повітряні сили ЗСУ (ПС) попередили, що кілька ударних БпЛА наближаються до Броварів з півночі та сходу.
Ворожий БпЛА Бортничі в напрямку Позняки на Київщині
Згодом начальник Київської МВА Тимур Ткаченко підтвердив інформацію про атаку на столицю.
росіяни атакують столицю. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!
Тим часом моніторингові канали повідомляють, що Київ перебуває під комбінованим ударом "шахедами" та балістики. Також вказується, що у у деяких районах столиці після вибухів почалися перебої зі світлом.
Нагадаємо
Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ9 січня загинули 4 людини, серед них медик, 19 отримали поранення.
У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.
