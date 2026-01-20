Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом

В Киеве в ночь на вторник, 20 января, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В 1:37 Воздушные силы ВСУ (ВС) предупредили, что несколько ударных БПЛА приближаются к Броварам с севера и востока.

Вражеский БПЛА Бортничи в направлении Позняки в Киевской области - уточнили вскоре в ВС.

Впоследствии начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко подтвердил информацию об атаке на столицу.

Россияне атакуют столицу. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях! - написал Ткаченко.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что Киев находится под комбинированным ударом "шахедов" и баллистики. Также указывается, что в некоторых районах столицы после взрывов начались перебои со светом.

Напомним

В результате комбинированной вражеской атаки на Киев 9 января погибли 4 человека, среди них медик, 19 получили ранения.

В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.

Ночная вражеская атака на Киев: поврежден дом, локализован пожар в Соломенском районе