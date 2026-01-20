$43.180.08
19 января, 18:36 • 9378 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 17949 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 19005 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 21160 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 21099 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 24207 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 16419 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 38371 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 36939 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18593 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

В Киеве в ночь на 20 января прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении ударных БпЛА к Броварам и Бортничам. Мониторинговые каналы информируют о комбинированном ударе "шахедами" и баллистикой, после взрывов в некоторых районах столицы начались перебои со светом.

Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом

В Киеве в ночь на вторник, 20 января, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В 1:37 Воздушные силы ВСУ (ВС) предупредили, что несколько ударных БПЛА приближаются к Броварам с севера и востока.

Вражеский БПЛА Бортничи в направлении Позняки в Киевской области

- уточнили вскоре в ВС.

Впоследствии начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко подтвердил информацию об атаке на столицу.

Россияне атакуют столицу. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!

- написал Ткаченко.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что Киев находится под комбинированным ударом "шахедов" и баллистики. Также указывается, что в некоторых районах столицы после взрывов начались перебои со светом.

Напомним

В результате комбинированной вражеской атаки на Киев 9 января погибли 4 человека, среди них медик, 19 получили ранения.

В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
