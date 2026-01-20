Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом
Киев • УНН
В Киеве в ночь на 20 января прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении ударных БпЛА к Броварам и Бортничам. Мониторинговые каналы информируют о комбинированном ударе "шахедами" и баллистикой, после взрывов в некоторых районах столицы начались перебои со светом.
В Киеве в ночь на вторник, 20 января, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В 1:37 Воздушные силы ВСУ (ВС) предупредили, что несколько ударных БПЛА приближаются к Броварам с севера и востока.
Вражеский БПЛА Бортничи в направлении Позняки в Киевской области
Впоследствии начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко подтвердил информацию об атаке на столицу.
Россияне атакуют столицу. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!
Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что Киев находится под комбинированным ударом "шахедов" и баллистики. Также указывается, что в некоторых районах столицы после взрывов начались перебои со светом.
Напомним
В результате комбинированной вражеской атаки на Киев 9 января погибли 4 человека, среди них медик, 19 получили ранения.
В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.
