Ночная вражеская атака на Киев: поврежден дом, локализован пожар в Соломенском районе

$42.990.00
50.180.00
ukenru
05:16 • 7322 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 16647 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 25986 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 24895 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 25384 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 46258 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 33389 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 34483 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 44424 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 69696 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.4м/с
82%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Урсула фон дер Ляйен: Россия должна доказать готовность к миру после согласования плана гарантий для Украины11 января, 22:25 • 4372 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 9342 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto12 января, 00:00 • 8280 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 8008 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов02:10 • 2990 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 46283 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 61504 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 109887 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 136256 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 105342 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Джером Пауэлл
Папа Лев XIV
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Вашингтон
Иран
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 8344 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 9658 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 23374 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 25973 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 81814 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Ночная вражеская атака на Киев: поврежден дом, локализован пожар в Соломенском районе

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В результате попадания БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе Киева возник пожар, который был локализован. Обломки также повредили жилой дом, выбив окна и вызвав пожар.

Ночная вражеская атака на Киев: поврежден дом, локализован пожар в Соломенском районе

В результате попадания БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе Киева возник пожар, его сейчас локализовали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

В результате попадания БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар, его сейчас локализовали

- говорится в сообщении.

Мэр отметил, что по другому адресу на Соломенке обломки упали возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар.

"Все службы работают на местах", - добавил Кличко.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко показал круглосуточные работы коммунальных служб по восстановлению поврежденной инфраструктуры. Основная цель - как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян после вражеской атаки.

Ольга Розгон

Война в УкраинеКиев
Недвижимость
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев