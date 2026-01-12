Ночная вражеская атака на Киев: поврежден дом, локализован пожар в Соломенском районе
В результате попадания БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе Киева возник пожар, который был локализован. Обломки также повредили жилой дом, выбив окна и вызвав пожар.
В результате попадания БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар, его сейчас локализовали
Мэр отметил, что по другому адресу на Соломенке обломки упали возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар.
"Все службы работают на местах", - добавил Кличко.
