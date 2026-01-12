Нічна ворожа атака на Київ: пошкоджено будинок, локалізовано пожежу у Солом’янському районі
Внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю в Солом'янському районі Києва виникла пожежа, яку локалізували. Уламки також пошкодили житловий будинок, вибивши вікна та спричинивши пожежу.
Мер зазначив, що за іншою адресою на Соломʼянці уламки впали біля житлового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа.
"Усі служби працюють на місцях", - додав Кличко.
