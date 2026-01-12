$42.990.00
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 16906 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 26172 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 25065 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 25525 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 46515 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 33505 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 34500 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 44444 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 69737 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нічна ворожа атака на Київ: пошкоджено будинок, локалізовано пожежу у Солом’янському районі

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю в Солом'янському районі Києва виникла пожежа, яку локалізували. Уламки також пошкодили житловий будинок, вибивши вікна та спричинивши пожежу.

Нічна ворожа атака на Київ: пошкоджено будинок, локалізовано пожежу у Солом’янському районі

Внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю в Соломʼянському районі Києва виникла пожежа, її наразі локалізували. Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко, пише УНН.

Внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю в Соломʼянському районі виникла пожежа, Її наразі локалізували

- йдеться у повідомленні.

Мер зазначив, що за іншою адресою на Соломʼянці уламки впали біля житлового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа.

"Усі служби працюють на місцях", - додав Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко показав цілодобові роботи комунальних служб з відновлення пошкодженої інфраструктури. Основна мета - якнайшвидше повернути теплопостачання в оселі киян після ворожої атаки.

Ольга Розгон

