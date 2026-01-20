$43.180.08
19 января, 18:36 • 9612 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 18282 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 19167 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 21303 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 21201 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 24315 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 16447 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 38452 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 37001 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18601 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Киев под очередным ударом: один человек пострадал, есть попадания в нежилые здания

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В результате ночной атаки на Киев пострадал один человек, зафиксированы попадания в нежилые здания и падение БПЛА. На левом берегу столицы перебои со светом, объекты инфраструктуры переходят на автономное питание.

В результате ночной вражеской атаки на Киев по меньшей мере один человек пострадал. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

"Один пострадавший в Днепровском районе Киева. Бригада выехала. Есть еще вызовы медиков", - рассказал Кличко.

Также, по его словам, в Днепровском районе зафиксировано попадание в нежилые здания. Кроме того, есть сообщения о падении БПЛА на открытой территории. Там горят автомобили.

На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания

- констатировал мэр Киева.

В свою очередь начальник столичной МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе вспыхнул пожар на территории складских помещений.

Тем временем мониторинговые каналы информируют, что РФ, вероятно, могла впервые применить в атаке по Украине новую баллистическую ракету – Искандер-И. Она имеет дальность полета около 1000 км.

Напомним

В Киеве в ночь на 20 января прозвучали взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении ударных БПЛА к Броварам и Бортничам. Мониторинговые каналы информируют о комбинированном ударе "шахедами" и баллистикой, после взрывов в некоторых районах столицы начались перебои со светом.

Комбинированная атака на Киев: 4 погибших, 19 пострадавших, повреждение инфраструктуры09.01.26, 05:31 • 11905 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
9К720 Искандер
Виталий Кличко
Украина
Киев