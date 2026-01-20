Киев под очередным ударом: один человек пострадал, есть попадания в нежилые здания
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев пострадал один человек, зафиксированы попадания в нежилые здания и падение БПЛА. На левом берегу столицы перебои со светом, объекты инфраструктуры переходят на автономное питание.
В результате ночной вражеской атаки на Киев по меньшей мере один человек пострадал. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
"Один пострадавший в Днепровском районе Киева. Бригада выехала. Есть еще вызовы медиков", - рассказал Кличко.
Также, по его словам, в Днепровском районе зафиксировано попадание в нежилые здания. Кроме того, есть сообщения о падении БПЛА на открытой территории. Там горят автомобили.
На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания
В свою очередь начальник столичной МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе вспыхнул пожар на территории складских помещений.
Тем временем мониторинговые каналы информируют, что РФ, вероятно, могла впервые применить в атаке по Украине новую баллистическую ракету – Искандер-И. Она имеет дальность полета около 1000 км.
Напомним
В Киеве в ночь на 20 января прозвучали взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении ударных БПЛА к Броварам и Бортничам. Мониторинговые каналы информируют о комбинированном ударе "шахедами" и баллистикой, после взрывов в некоторых районах столицы начались перебои со светом.
Комбинированная атака на Киев: 4 погибших, 19 пострадавших, повреждение инфраструктуры09.01.26, 05:31 • 11905 просмотров