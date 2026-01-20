Киев под очередным ударом: один человек пострадал, есть попадания в нежилые здания

В результате ночной вражеской атаки на Киев по меньшей мере один человек пострадал. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

"Один пострадавший в Днепровском районе Киева. Бригада выехала. Есть еще вызовы медиков", - рассказал Кличко.

Также, по его словам, в Днепровском районе зафиксировано попадание в нежилые здания. Кроме того, есть сообщения о падении БПЛА на открытой территории. Там горят автомобили.

На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания - констатировал мэр Киева.

В свою очередь начальник столичной МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе вспыхнул пожар на территории складских помещений.

Тем временем мониторинговые каналы информируют, что РФ, вероятно, могла впервые применить в атаке по Украине новую баллистическую ракету – Искандер-И. Она имеет дальность полета около 1000 км.

Напомним

В Киеве в ночь на 20 января прозвучали взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о приближении ударных БПЛА к Броварам и Бортничам. Мониторинговые каналы информируют о комбинированном ударе "шахедами" и баллистикой, после взрывов в некоторых районах столицы начались перебои со светом.

