Київ під черговим ударом: одна людина постраждала, є влучання в нежитлові будівлі

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ щонайменше одна людина постраждала. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

"Один постраждалий у Дніпровському районі Києва. Бригада виїхала. Є ще виклики медиків", - розповів Кличко.

Також, за його словами, у Дніпровському районі зафіксовано влучання в нежитлові будівлі. Крім того, є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автівки.

На лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення - констатував мер Києва.

У свою чергу начальник столичної МВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі спалахнула пожежа на території складських приміщень.

Тим часом моніторингові канали інформують, що рф, імовірно, могла вперше застосувати в атаці по Україні нову балістичну ракету – Іскандер-І. Вона має дальність польоту близько 1000 км.

Нагадаємо

У Києві в ніч на 20 січня пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення ударних БпЛА до Броварів та Бортничів. Моніторингові канали інформують про комбінований удар "шахедами" та балістикою, після вибухів у деяких районах столиці почалися перебої зі світлом.

Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих, пошкодження інфраструктури