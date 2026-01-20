$43.180.08
19 січня, 18:36 • 9784 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 18531 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 19325 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 21457 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 21305 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 24405 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 16470 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 38516 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 37048 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18604 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Київ під черговим ударом: одна людина постраждала, є влучання в нежитлові будівлі

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ постраждала одна людина, зафіксовано влучання в нежитлові будівлі та падіння БпЛА. На лівому березі столиці перебої зі світлом, об'єкти інфраструктури переходять на автономне живлення.

Київ під черговим ударом: одна людина постраждала, є влучання в нежитлові будівлі

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ щонайменше одна людина постраждала. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

"Один постраждалий у Дніпровському районі Києва. Бригада виїхала. Є ще виклики медиків", - розповів Кличко.

Також, за його словами, у Дніпровському районі зафіксовано влучання в нежитлові будівлі. Крім того, є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автівки.

На лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення

- констатував мер Києва.

У свою чергу начальник столичної МВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі спалахнула пожежа на території складських приміщень.

Тим часом моніторингові канали інформують, що рф, імовірно, могла вперше застосувати в атаці по Україні нову балістичну ракету – Іскандер-І. Вона має дальність польоту близько 1000 км.

Нагадаємо

У Києві в ніч на 20 січня пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення ударних БпЛА до Броварів та Бортничів. Моніторингові канали інформують про комбінований удар "шахедами" та балістикою, після вибухів у деяких районах столиці почалися перебої зі світлом.

Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих, пошкодження інфраструктури09.01.26, 05:31 • 11905 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Іскандер (ОТРК)
Віталій Кличко
Україна
Київ