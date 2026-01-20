Київ під черговим ударом: одна людина постраждала, є влучання в нежитлові будівлі
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждала одна людина, зафіксовано влучання в нежитлові будівлі та падіння БпЛА. На лівому березі столиці перебої зі світлом, об'єкти інфраструктури переходять на автономне живлення.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ щонайменше одна людина постраждала. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
"Один постраждалий у Дніпровському районі Києва. Бригада виїхала. Є ще виклики медиків", - розповів Кличко.
Також, за його словами, у Дніпровському районі зафіксовано влучання в нежитлові будівлі. Крім того, є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там палають автівки.
На лівому березі столиці перебої зі світлом. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення
У свою чергу начальник столичної МВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі спалахнула пожежа на території складських приміщень.
Тим часом моніторингові канали інформують, що рф, імовірно, могла вперше застосувати в атаці по Україні нову балістичну ракету – Іскандер-І. Вона має дальність польоту близько 1000 км.
Нагадаємо
У Києві в ніч на 20 січня пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення ударних БпЛА до Броварів та Бортничів. Моніторингові канали інформують про комбінований удар "шахедами" та балістикою, після вибухів у деяких районах столиці почалися перебої зі світлом.
