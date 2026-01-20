$43.180.08
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Через черговий ворожий обстріл та складну енергетичну ситуацію в Києві, поїзди метро курсуватимуть зі змінами. Зокрема, на червоній лінії рух розпочнеться між "Академмістечком" та "Арсенальною" з інтервалом 4:30-5:00 хв.

Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію

Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди столичного метро курсуватимуть зі змінами. Про це повідомляє КМДА, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху - 4:30-5:00 хв.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху становитиме близько 20-25 хв. Поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції "Гідропарк" і 'Дніпро"

- йдеться у повідомленні.

Крім того, рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:

  • між станціями "Сирець" - "Видубичі" — з інтервалом 7 хвилин;
    • між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" — з інтервалом 10 хвилин.

      Рух поїздів на синій лінії - без змін

      - уточнили в КМДА.

      Там додали, що інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

      Нагадаємо

      У Києві в ніч на 20 січня пролунали вибухи, Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення ударних БпЛА до Броварів та Бортничів. Моніторингові канали інформують про комбінований удар "шахедами" та балістикою, після вибухів у деяких районах столиці почалися перебої зі світлом.

