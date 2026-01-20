рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення

росія оновила тактику удару, має місце особливе спрямування атаки на ураження об'єктів енергетики, повідомив Президент України Володимир Зеленський, доручивши військовим детально поінформувати партнерів, перш за все США, щодо зміни російської тактики удару, а Прем’єр-міністру та міністру енергетики до 18-ї години подати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні, пише УНН.

Деталі

"Провів спеціальний енергетичний селектор. Були всі урядові посадовці, які задіяні в ліквідації наслідків, обласна влада, військові, представники енергетичного сектору. В усіх регіонах, де були влучання, вже розпочалися відновлювальні роботи", - написав Зеленський у соцмережах.

Він висловив вдячність всім залученим фахівцям.

"Станом на зараз найбільші складнощі в Києві, в частині Київської області, у Харкові. Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Триває відновлення в Рівненській області", - вказав Президент.

Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування наших систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога. Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики. Будемо працювати й щодо запитів на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання - повідомив Зеленський.

Міністр внутрішніх справ України, з його слів, доповів про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах, а також про резервні обсяги обладнання для столиці.

"За наявною інформацією, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали", - підкреслив Президент.

Доручив Прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів. Усі сили державних і приватних компаній у галузі енергетики мають бути спрямовані на те, щоб забезпечити для українців максимально швидке відновлення. Дякую всім, хто з Україною! - вказав Зеленський.

